Slovenky ukončili skupinovú fázu jasnou výhrou. Do play-off idú z prvého miesta

Tatiana Kukuľková. (Autor: TASR)
TASR|1. máj 2026 o 15:23
Jediný set prehrala Tatiana Kukuľková.

MS družstiev v stolnom tenise 2026

Výsledky žien - 16. skupina:

Slovensko - Madagaskar 3:0

  • Tatiana Kukuľková - Hanitra Raharimananová 3:1 (-12, 6, 9, 7)
  • Barbora Váradyová - Eena Prevotová 3:0 (7, 3, 3)
  • Dominika Wiltschková - Harilalao Raharijaonová 3:0 (7, 6, 8)

Slovenské stolné tenistky uspeli aj vo svojom treťom vystúpení na majstrovstvách sveta družstiev v Londýne. V piatok si poradili s Madagaskarom 3:0 a vyhrali 16. skupinu.

Už po štvrtkovom triumfe 3:1 nad Čile mali zverenky Jaromíra Truksu istú účasť medzi najlepšími 32 tímami.

Proti Madagaskaru sa o body slovenského družstva zaslúžili Tatiana Kukuľková, Barbora Váradyová a Dominika Wiltschková.

