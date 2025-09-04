Životný výkon Calzonovho výberu. Oznámkujte Slovákov po výhre nad Nemeckom

BRATISLAVA. Slovenskí futbalisti vo svojom prvom zápase v kvalifikácii na MS vo futbale 2026 senzačne zdolali topfavorita skupiny Nemecko 2:0 (1:0).
Nečakané, ale o to príjemnejšie. Nemecko ešte v kvalifikácii majstrovstiev sveta nikdy vonku neprehralo, až vo štvrtok v Bratislave na Tehelnom poli.
O dva slovenské góly sa postarali Dávidovia - v 42. min Hancko po akcii s Dávidom Strelcom a v 55. minúte Strelec, keď najskôr vycvičil obrancu Antonia Rüdigera a vzápätí parádne zakončil.
Fotogaléria zo zápasu Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026 (skupina A)
Kto zaujal, od koho ste čakali viac a kto najviac sklamal? Oznámkujte Slovákov za výkon proti Taliansku. Najvyššia známka je 10, najnižšia 1.