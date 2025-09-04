Životný výkon Calzonovho výberu. Oznámkujte Slovákov po výhre nad Nemeckom

Leo Sauer v súboji s Nnamdim Collinsom v zápase Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS 2026 vo futbale.
Leo Sauer v súboji s Nnamdim Collinsom v zápase Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS 2026 vo futbale. (Autor: TAS/AP)
Sportnet|4. sep 2025 o 22:40
Oznámkujte slovenských futbalistov za výkon v zápase kvalifikácie MS vo futbale 2026 proti Nemecku.

BRATISLAVA. Slovenskí futbalisti vo svojom prvom zápase v kvalifikácii na MS vo futbale 2026 senzačne zdolali topfavorita skupiny Nemecko 2:0 (1:0).

Nečakané, ale o to príjemnejšie. Nemecko ešte v kvalifikácii majstrovstiev sveta nikdy vonku neprehralo, až vo štvrtok v Bratislave na Tehelnom poli.

O dva slovenské góly sa postarali Dávidovia - v 42. min Hancko po akcii s Dávidom Strelcom a v 55. minúte Strelec, keď najskôr vycvičil obrancu Antonia Rüdigera a vzápätí parádne zakončil.

Fotogaléria zo zápasu Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026 (skupina A)
Dávid Hancko oslavuje gól v zápase Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026.
Radosť slovenských futbalistov po víťazstve 2:0 nad Nemeckom, sprava tréner Slovenska Francesco Calzona, hráči Stanislav Lobotka, Peter Pekarík a Dávid Hancko v úvodnom kvalifikačnom zápase na MS 2026 A-skupiny Slovensko - Nemecko
Radosť Slovákov v zápase Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026.
Gólová radosť slovenských futbalistov po góle na 2:0 v úvodnom kvalifikačnom zápase na MS 2026 A-skupiny Slovensko - Nemecko
Nemeckí futbalisti v zápase Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026.Serge Gnabry a Dávid Hancko v zápase Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Oliver Baumann chytá šancu Lea Sauera v zápase Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026.Oliver Baumann v zápase Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026.Nnamdi Collins a Norbert Gyömbér v zápase Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026.Maximilian Mittelstadt a Dávid Ďuriš v zápase Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Druhý zľava Lubomir Šatka v zápase Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Jonathan Tah a Matúš Bero v zápase Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Milan Škriniar v zápase Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026.Zľava Angelo Stiller, Stanislav Lobotka a Ondrej Duda v zápase Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Dávid Hancko sa raduje z gólu v úvodnom kvalifikačnom zápase na MS 2026 A-skupiny Slovensko - NemeckoDávid Hancko sa raduje z gólu v úvodnom kvalifikačnom zápase na MS 2026 A-skupiny Slovensko - NemeckoDávid Hancko oslavuje gól v zápase Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Dávid Hancko oslavuje gól v zápase Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Dávid Hancko oslavuje gól v zápase Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Dávid Hancko oslavuje gól v zápase Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Leo Sauer a Nnamdi Collins v zápase Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Leo Sauer v súboji s Nnamdim Collinsom v zápase Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS 2026 vo futbale. Dávid Hancko oslavuje gól v zápase Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Dávid Hancko oslavuje gól v zápase Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Dávid Hancko oslavuje gól v zápase Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Nemeckí futbalisti pred zápasom Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Slovenskí futbalisti, horný rad zľava Milan Škriniar, Dávid Hancko, Norbert Gyömbér, David Strelec, Ľubomír Šatka, brankár Martin Dúbravka. Dolný rad zľava Stanislav Lobotka, Dávid Ďuriš, Leo Sauer, Ondrej Duda a Matúš Bero v úvodnom kvalifikačnom zápase na MS 2026 A-skupiny Slovensko - Nemecko Dávid Hancko v zápase Slovensko - Nemecko (Kvalifikácia MS 2026)Stanislav Lobotka v zápase Slovensko - Nemecko (Kvalifikácia MS 2026)Milan Škriniar v zápase Slovensko - Nemecko (Kvalifikácia MS 2026)Ondrej Duda v zápase Slovensko - Nemecko (Kvalifikácia MS 2026)Radosť Slovákov v zápase Slovensko - Nemecko (Kvalifikácia MS 2026)Momentka zo zápasu Slovensko - Nemecko (Kvalifikácia MS 2026)Milan Škriniar v zápase Slovensko - Nemecko (Kvalifikácia MS 2026)Dávid Hancko v zápase Slovensko - Nemecko (Kvalifikácia MS 2026)Momentka zo zápasu Slovensko - Nemecko (Kvalifikácia MS 2026)Momentka zo zápasu Slovensko - Nemecko (Kvalifikácia MS 2026)Momentka zo zápasu Slovensko - Nemecko (Kvalifikácia MS 2026)Gól na 2:0 pre Slovensko, zľava hráč Nemecka Maximilian Mittelstädt, hráč Slovenska Dávid Ďuriš, hráč Slovenska Stanislav Lobotka, brankár Nemecka Oliver Baumann a hráč Nemecka Joshua Kimich v úvodnom kvalifikačnom zápase na MS 2026 A-skupiny Slovensko - NemeckoGól na 2:0 pre Slovensko, zľava hráč Nemecka Maximilian Mittelstädt, hráč Slovenska Dávid Ďuriš, hráč Slovenska Stanislav Lobotka, hráč Nemecka Joshua Kimich, brankár Nemecka Oliver Baumann a hráč Nemecka Leon Goretzka v úvodnom kvalifikačnom zápase na MS 2026 A-skupiny Slovensko - NemeckoGólová radosť slovenských futbalistov po góle na 2:0 v úvodnom kvalifikačnom zápase na MS 2026 A-skupiny Slovensko - NemeckoSprava hráč Slovenska Ondrej Duda a hráč Nemecka Serge Gnabri v úvodnom kvalifikačnom zápase na MS 2026 A-skupiny Slovensko - NemeckoSprava tréner Slovenska Francesco Calzona, hráč Slovenska Leo Sauer a hráč Nemecka Nnamdi Collins v úvodnom kvalifikačnom zápase na MS 2026 A-skupiny Slovensko - NemeckoUprostred hráč Slovenska Leo Sauer, vľavo hráč Nemecka Joshua Kimich a vpravo hráč Nemecka Nnamdi Collins v úvodnom kvalifikačnom zápase na MS 2026 A-skupiny Slovensko - NemeckoFanúšikovia oslavuje gól v zápase Slovensko - Nemecko (Kvalifikácia MS 2026)Fanúšikovia oslavuje gól v zápase Slovensko - Nemecko (Kvalifikácia MS 2026)Slováci oslavujú gól v zápase Slovensko - Nemecko (Kvalifikácia MS 2026)Dávid Strelec oslavuje gól v zápase Slovensko - Nemecko (Kvalifikácia MS 2026)Dávid Strelec oslavuje gól v zápase Slovensko - Nemecko (Kvalifikácia MS 2026)Dávid Strelec v zápase Slovensko - Nemecko (Kvalifikácia MS 2026)Florian Wirtz v zápase Slovensko - Nemecko (Kvalifikácia MS 2026)Norbert Gyomber a Ondrej Duda v zápase Slovensko - Nemecko (Kvalifikácia MS 2026)Francesco Calzona v zápase Slovensko - Nemecko (Kvalifikácia MS 2026)David Raum v zápase Slovensko - Nemecko (Kvalifikácia MS 2026)David Raum a Norbert Gyomber v zápase Slovensko - Nemecko (Kvalifikácia MS 2026)David Hancko oslavuje gól v zápase Slovensko - Nemecko (Kvalifikácia MS 2026)Nick Woltemade, Norbert Gyomber a Ľubomír Šatka v zápase Slovensko - Nemecko (Kvalifikácia MS 2026)Zľava brankár Slovenska Martin Dúbravka, hráč Slovenska Ľubomír Šatka a hráč Nemecka Antonio Rüdiger v úvodnom kvalifikačnom zápase na MS 2026 A-skupiny Slovensko - NemeckoGólová radosť slovenských futbalistov po góle na 2:0 v úvodnom kvalifikačnom zápase na MS 2026 A-skupiny Slovensko - Nemecko.Sprava strelec gólu na 2:0, hráč Slovenska David Strelec a hráč Nemecka David Raum v úvodnom kvalifikačnom zápase na MS 2026 A-skupiny Slovensko - NemeckoJoshua Kimmich a Antonio Rudiger v zápase Slovensko - Nemecko (Kvalifikácia MS 2026)Slováci oslavujú gól v zápase Slovensko - Nemecko (Kvalifikácia MS 2026)Julian Nagelsmann v zápase Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Julian Nagelsmann v zápase Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Matúš Bero a Ľubomír Tupta v zápase Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026.Nadiem Amiri, Milan Škriniar a Karim Adeyemi v zápase Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. sprava hráč Slovenska Leo Sauer a hráč Nemecka Nnamdi Collins v úvodnom kvalifikačnom zápase na MS 2026 A-skupiny Slovensko - NemeckoNa snímke tréner Nemecka Julian Nagelsmann v úvodnom kvalifikačnom zápase na MS 2026 A-skupiny Slovensko - NemeckoNa snímke tréner Nemecka Julian Nagelsmann v úvodnom kvalifikačnom zápase na MS 2026 A-skupiny Slovensko - NemeckoJulian Nagelsmann v zápase Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Radosť na slovenskej lavičke, tretí zľava tréner Slovenska Francesco Calzona po víťazstve 2:0 nad Nemeckom v úvodnom kvalifikačnom zápase na MS 2026 A-skupiny Slovensko - NemeckoRadosť na slovenskej lavičke, tretí zľava tréner Slovenska Francesco Calzona po víťazstve 2:0 nad Nemeckom v úvodnom kvalifikačnom zápase na MS 2026 A-skupiny Slovensko - NemeckoĽubomír Tupta a David Raum v zápase Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Nadiem Amiri a Karim Adeyemi v zápase Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Zľava hráč Slovenska Stanislav Lobotka a hráč Nemecka Nadiem Amiri v úvodnom kvalifikačnom zápase na MS 2026 A-skupiny Slovensko - NemeckoNa snímke radosť na slovenskej lavičke po víťazstve 2:0 nad Nemeckom v úvodnom kvalifikačnom zápase na MS 2026 A-skupiny Slovensko - NemeckoDiváci tlieskajú slovenským futbalistom po víťazstve 2:0 nad Nemeckom v úvodnom kvalifikačnom zápase na MS 2026 A-skupiny Slovensko - NemeckoRadosť slovenských futbalistov, zľava hráč Slovenska Dávid Hancko, hráč Slovenska Patrik Hrošovský, hráč Slovenska László Bénes, hráč Slovenska Ľubomír Tupta, hráč Slovenska Norbert Gyömbér po víťazstve 2:0 nad Nemeckom a vpravo hráč Nemecka David RaumNemecká lavička, vľavo tréner Nemecka Julian Nagelsmann v úvodnom kvalifikačnom zápase na MS 2026 A-skupiny Slovensko - NemeckoRadosť na slovenských futbalistov po víťazstve 2:0 nad Nemeckom v úvodnom kvalifikačnom zápase na MS 2026 A-skupiny Slovensko - NemeckoSprava hráč Slovenska David Strelec, hráč Nemecka Antonio Rüdiger a hráč Nemecka Maximilian Mittelstädt v úvodnom kvalifikačnom zápase na MS 2026 A-skupiny Slovensko - NemeckoSlovenskí fanúšikovia v úvodnom kvalifikačnom zápase na MS 2026 A-skupiny Slovensko - NemeckoŠtatistiky zápasu Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Antonio Rudiger pred zápasom Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Julian Nagelsmann pred zápasom Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Antonio Rudiger pred zápasom Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Joshua Kimmich pred zápasom Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Antonio Rudiger pred zápasom Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Florian Wirtz pred zápasom Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Julian Nagelsmann v zápase Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Florian Wirtz pred zápasom Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Julian Nagelsmann pred zápasom Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Antonio Rudiger pred zápasom Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. druhý zľava Jonathan Tah pred zápasom Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Florian Wirtz pred zápasom Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026.

