Po prestávke chytili druhý dych. Oznámkujte Slovákov po výhre nad Luxemburskom

TRNAVA. Slovenskí futbalisti dosiahli vo svojom štvrtom zápase v kvalifikácii na MS vo futbale 2026 tretie víťazstvo. V Trnave zdolali po zlepšenom výkone v druhom polčase Luxembursko 2:0 (0:0). V tabuľke majú spolu s vedúcim Nemeckom 9 bodov, o tri viac ako tretí Severní Íri.
V septembrovom zápase v Luxemburgu sa Slováci celý čas trápili a napokon vyhrali šťastným gólom v závere. Prvý polčas v Trnave pripomínal dianie na ihrisku 96. tímu v rebríčku FIFA.
Slovákom nevychádzala finálna fáza, kombinovali len po šestnástku hostí. Najväčšiu príležitosť prvého dejstva mal v 13. minúte Dardari, ktorý šiel sám na Dúbravku, no zakončil tesne vedľa žrde.
Po prestávke domáci vystupňovali tempo. V 52. minúte vystihol luxemburskú rozohrávku Duda, potiahol si loptu k šestnástke, no namieril do žrde. O dve minúty neskôr Duda prudko naservíroval loptu z rohového kopu Obertovi, ktorý trafil medzi nohy brankára Morisa - 1:0.
V 72. min potiahol rýchlu akciu po ľavej strane Hancko a jeho krížny pas zužitkoval Schranz, ktorý zakončil z prvej do brankára a od neho sa lopta odrazila do bránky. Schranz bol na ihrisku len dve minúty a po góle musel pre zranenie striedať.
Slováci zakončia kvalifikáciu v novembri zápasmi proti Severnému Írsku (doma) a Nemecku (vonku)
Kto zaujal, od koho ste čakali viac a kto sklamal? Oznámkujte Slovákov za výkon proti Luxembursku. Najvyššia známka je 10, najnižšia 1.