Po prestávke chytili druhý dych. Oznámkujte Slovákov po výhre nad Luxemburskom

Momentka zo zápasu Slovensko - Luxembursko v kvalifikácii na MS vo futbale 2026.
Fotogaléria (35)
Momentka zo zápasu Slovensko - Luxembursko v kvalifikácii na MS vo futbale 2026. (Autor: Sportnet/Matej Sagan)
Sportnet|13. okt 2025 o 22:52
Oznámkujte slovenských futbalistov za výkon v zápase kvalifikácie MS vo futbale 2026 proti Luxembursku.

TRNAVA. Slovenskí futbalisti dosiahli vo svojom štvrtom zápase v kvalifikácii na MS vo futbale 2026 tretie víťazstvo. V Trnave zdolali po zlepšenom výkone v druhom polčase Luxembursko 2:0 (0:0). V tabuľke majú spolu s vedúcim Nemeckom 9 bodov, o tri viac ako tretí Severní Íri.

V septembrovom zápase v Luxemburgu sa Slováci celý čas trápili a napokon vyhrali šťastným gólom v závere. Prvý polčas v Trnave pripomínal dianie na ihrisku 96. tímu v rebríčku FIFA.

Slovákom nevychádzala finálna fáza, kombinovali len po šestnástku hostí. Najväčšiu príležitosť prvého dejstva mal v 13. minúte Dardari, ktorý šiel sám na Dúbravku, no zakončil tesne vedľa žrde.

Fotogaléria zo zápasu Slovensko - Luxembursko (kvalifikácia MS vo futbale 2026)
Hráč Slovenska Lukáš Haraslín a kapitán Luxemburska Laurent Jans počas kvalifikačného zápasu na MS.
Hráči Slovenska pred kvalifikačným zápasom na MS medzi Slovenskom a Luxemburskom.
Hráči Slovenska pred kvalifikačným zápasom na MS medzi Slovenskom a Luxemburskom.
Hráč Slovenska Dávid Hancko počas kvalifikačného zápasu na MS medzi Slovenskom a Luxemburskom.
35 fotografií
Hráč Slovenska Matúš Bero a hráč Luxemburska Enes Mahmutovic počas kvalifikačného zápasu na MS. Danel Sinani počas zápasu Slovensko - Luxembursko v kvalifikácii na MS vo futbale 2026. Danel Sinani počas zápasu Slovensko - Luxembursko v kvalifikácii na MS vo futbale 2026. Aidan Dardari počas zápasu Slovensko - Luxembursko v kvalifikácii na MS vo futbale 2026. Fanúšikovia počas zápasu Slovensko - Luxembursko v kvalifikácii na MS vo futbale 2026. Adam Obert počas zápasu Slovensko - Luxembursko v kvalifikácii na MS vo futbale 2026. Aiman Dardari počas zápasu Slovensko - Luxembursko v kvalifikácii na MS vo futbale 2026. Aiman Dardari počas zápasu Slovensko - Luxembursko v kvalifikácii na MS vo futbale 2026. Martin Dúbravka počas zápasu Slovensko - Luxembursko v kvalifikácii na MS vo futbale 2026. Tomáš Rigo počas zápasu Slovensko - Luxembursko v kvalifikácii na MS vo futbale 2026. Martin Dúbravka počas zápasu Slovensko - Luxembursko v kvalifikácii na MS vo futbale 2026. Dávid Ďuriš počas zápasu Slovensko - Luxembursko v kvalifikácii na MS vo futbale 2026. Dávid Ďuriš počas zápasu Slovensko - Luxembursko v kvalifikácii na MS vo futbale 2026. Adam Obert počas zápasu Slovensko - Luxembursko v kvalifikácii na MS vo futbale 2026. Matúš Bero počas zápasu Slovensko - Luxembursko v kvalifikácii na MS vo futbale 2026. Ondrej Duda počas zápasu Slovensko - Luxembursko v kvalifikácii na MS vo futbale 2026. Matúš Bero počas zápasu Slovensko - Luxembursko v kvalifikácii na MS vo futbale 2026. Norbert Gyömber počas zápasu Slovensko - Luxembursko v kvalifikácii na MS vo futbale 2026. Milan Škriniar počas zápasu Slovensko - Luxembursko v kvalifikácii na MS vo futbale 2026. Milan Škriniar počas zápasu Slovensko - Luxembursko v kvalifikácii na MS vo futbale 2026. Ondrej Duda a hráči Luxemburska počas zápasu Slovensko - Luxembursko v kvalifikácii na MS vo futbale 2026. Slovenskí futbalisti počas zápasu Slovensko - Luxembursko v kvalifikácii na MS vo futbale 2026. Lukáš Haraslín a Danel Sinani počas zápasu Slovensko - Luxembursko v kvalifikácii na MS vo futbale 2026. Ondrej Duda a Danel Sinani počas zápasu Slovensko - Luxembursko v kvalifikácii na MS vo futbale 2026. Hráč Slovenska Dávid Strelec a hráč Luxemburska Enes Mahmutovic počas zápasu Slovensko - Luxembursko v kvalifikácii na MS vo futbale 2026. Na snímke vpravo sa teší z gólu hráč Slovenska Adam Obert počas kvalifikačného zápasu na Majstrovstvá sveta medzi Slovenskom a Luxemburskom v Trnave v pondelok 13. októbra 2025. FOTO TASR - Lukáš Grinaj - šport - futbal - Trnava - TTX - Slovensko - SR - SK - európska - kvalifikácia - 2026 - LuxemburskoTréner Slovenska Francesco Calzona počas kvalifikačného zápasu na MS medzi Slovenskom a Luxemburskom.Vpravo sa teší z gólu hráč Slovenska Adam Obert s Ondrejom Dudom počas kvalifikačného zápasu na MS medzi Slovenskom a Luxemburskom.Na snímke hráč Slovenska Ivan Schranz strieľa gól na 2:0 počas kvalifikačného zápasu na Majstrovstvá sveta medzi Slovenskom a Luxemburskom.Na snímke kapitán Slovenska Milan Škriniar počas kvalifikačného zápasu na Majstrovstvá sveta medzi Slovenskom a Luxemburskom.Na snímke vľavo hráč Slovenska a hráč Luxemburska Leandro Barreiro počas kvalifikačného zápasu na Majstrovstvá sveta medzi Slovenskom a Luxemburskom.

Po prestávke domáci vystupňovali tempo. V 52. minúte vystihol luxemburskú rozohrávku Duda, potiahol si loptu k šestnástke, no namieril do žrde. O dve minúty neskôr Duda prudko naservíroval loptu z rohového kopu Obertovi, ktorý trafil medzi nohy brankára Morisa - 1:0.

V 72. min potiahol rýchlu akciu po ľavej strane Hancko a jeho krížny pas zužitkoval Schranz, ktorý zakončil z prvej do brankára a od neho sa lopta odrazila do bránky. Schranz bol na ihrisku len dve minúty a po góle musel pre zranenie striedať.

Slováci zakončia kvalifikáciu v novembri zápasmi proti Severnému Írsku (doma) a Nemecku (vonku)

Kto zaujal, od koho ste čakali viac a kto sklamal? Oznámkujte Slovákov za výkon proti Luxembursku. Najvyššia známka je 10, najnižšia 1.

Tabuľka skupiny A - kvalifikácia MS vo futbale 2026

Kvalifikácia MS vo futbale 2026

Reprezentácie

