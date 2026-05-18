Veterán Modrič sa pridá k hŕstke štyridsiatnikov. Na MS opäť povedie Chorvátsko

Tréner chorvátskej futbalovej reprezentácie Zlatko Dalič v pondelok oznámil 26-člennú nomináciu na tohtoročné MS v USA, Kanade a Mexiku.
Nechýba v nej ani dlhoročný kapitán Luka Modrič, ktorý sa môže pridať k hŕstke štyridsiatnikov v histórii šampionátu.
Štyridsaťročný Modrič odohral uplynulý ročník v drese talianskeho AC Miláno. Dlhoročný stredopoliar Realu Madrid prebral kapitánsku pásku A-tímu balkánskej krajiny v roku 2016.
Kamerunský útočník Roger Milla je nateraz jediným hráčom v poli, ktorý nastúpil na majstrovstvách sveta po dovŕšení 40. narodenín. Okrem neho to dokázalo ešte šesť brankárov.
K chorvátskemu rekordérovi v počte štartov za národný tím sa môžu tento rok pridať aj Edin Džeko (40 rokov) z Bosny a Hercegoviny a Portugalčan Cristiano Ronaldo (41 r.).
Okrem Modriča sú členmi nominácie aj brankár Dominik Livakovič, obranca Duje Čaleta-Car, stredopoliar Mateo Kovačič a ofenzívni hráči Ivan Perišič a Andrej Kramarič.
Všetci boli súčasťou úspešnej cesty za striebrom na MS 2018 v Rusku, čím vytvorili pre krajinu doterajšie maximum. Pred štyrmi rokmi v Katare sa Chorváti umiestnili na tretej priečke.
Tohtoročný šampionát začnú 17. júna reprízou semifinále MS z roku 2018 proti Anglicku. V rámci L-skupiny ich ešte čakajú konfrontácie s Panamou (24. jún) a s Ghanou (27. jún).
Nominácia Chorvátska na MS 2026
Brankári: Dominik Livakovič (Dinamo Záhreb), Dominik Kotarski (FC Kodaň), Ivor Pandur (Hull City)
Obrancovia: Joško Gvardiol (Manchester City), Duje Čaleta-Car (Real Sociedad San Sebastian), Josip Šutalo (Ajax Amsterdam), Josip Stanišič (Bayern Mníchov), Marin Pongračič (ACF Fiorentina), Martin Erlič (FC Midtjylland), Luka Vuškovič (Hamburger SV)
Stredopoliari: Luka Modrič (AC Miláno), Mateo Kovačič (Manchester City), Mario Pašalič (Atalanta Bergamo), Nikola Vlašič (FC Turín), Luka Sučič (Real Sociedad San Sebastian), Martin Baturina (Como 1907), Kristijan Jakič (FC Augsburg), Petar Sučič (Inter Miláno), Nikola Moro (FC Bologna), Toni Fruk (HNK Rijeka)
Útočníci: Ivan Perišič (PSV Eindhoven), Andrej Kramarič (TSG 1899 Hoffenheim), Ante Budimir (Club Atletico Osasuna), Marco Pašalič (Orlando City), Petar Musa (FC Dallas), Igor Matanovič (SC Freiburg)