    Španielsky talent zrejme príde o MS vo futbale. Zranenie si vyžaduje operáciu

    Fermin Lopez v drese Španielska
    TASR|18. máj 2026 o 15:15
    Utrpel zlomeninu na pravom chodidle.

    Zranenie španielskeho futbalistu Fermina Lopeza si vyžaduje operáciu a stredopoliar tak s najväčšou pravdepodobnosťou príde o tohtoročné majstrovstvá sveta.

    Dvadsaťtriročný hráč Barcelony utrpel v nedeľnom zápase La Ligy proti Realu Betis zlomeninu na pravom chodidle.

    O potrebe operácie informoval katalánsky klub na oficiálnej webovej stránke. Lopez bol členom predbežnej 55-člennej nominácie trénera reprezentácie Luisa de la Fuenteho.

    Zároveň sa očakávalo, že bude spoločne s ďalšími ôsmimi spoluhráčmi z kádra čerstvého majstra Španielska aj medzi 26 hráčmi, ktorí vycestujú na MS v USA, Kanade a Mexiku. Operácia si podľa tamojších novinárov vyžiada približne dvojmesačnú absenciu.

    Španieli odohrajú svoj prvý zápas na šampionáte 15. júna proti Kapverdom. Pokračovať budú duelmi so Saudskou Arábiou (21. jún) a Uruguajom (27. jún).

    Lopez tak pravdepodobne nevylepší svoju bilanciu siedmich štartov v A-tíme „La Furia Roja“. Bol aj súčasťou víťazného kádra na ME 2024 a o necelý mesiac neskôr získal olympijské zlato z Paríža.

    MS vo futbale 2026

    Luka Modrič v drese Chorvátska.
