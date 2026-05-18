Mladí Slováci neudržali vedenie, v kvalifikácii ME stratili prvé body

Slovenskí futbalisti do 19 rokov (Autor: SFZ)
TASR|18. máj 2026 o 13:44
Jediný gól Slovákov strelil Fehér.

ME hráčov do 19 rokov 2027 - prvá fáza kvalifikácie

Slovensko - Lotyšsko 1:1 (1:1)

Góly: 28. Fehér - 45.+1 Bekeris

Slovenskí futbaloví reprezentanti do 19 rokov remizovali vo svojom druhom vystúpení na turnaji prvej fázy kvalifikácie ME 2027 s Lotyšskom 1:1.

V stretnutí 3. skupiny Ligy B v sanmarínskom stredisku Acquaviva viedli po góle Mátého Fehéra, ale pred prestávkou stihol vyrovnať Oliversa Bekerisa.

Mladí Slováci v prvom dueli zdolali domáce San Maríno 4:2 a vo štvrtok ich čaká priamy súboj s Bieloruskom o prvenstvo v skupine a postup do Ligy A, v ktorom potrebujú vyhrať.

