Nezastaví ho ani operácia. Luka Modrič opäť povedie Chorvátov na MS vo futbale

Záložník Luka Modrič nechýba v konečnej nominácii chorvátskych futbalistov na majstrovstvá sveta, hoci nedávno podstúpil operáciu zlomenej lícnej kosti. Štyridsaťročný kapitán sa môže chystať na svoj piaty šampionát.
Medzi 26 menami, ktoré dnes oznámil tréner Zlatko Dalič, je aj bývalý útočník pražskej Slavie Petar Musa.
Modrič, ktorý vlani po 13 rokoch odišiel z Realu Madrid do AC Miláno, utrpel zranenie koncom apríla po tom, ako sa v ligovom stretnutí s Juventusom Turín zrazil hlavou so súperom.
Odvtedy nehral, ale cez víkend už bol proti FC Janov na lavičke. V reprezentácii má na konte rekordných 196 zápasov, v roku 2018 doviedol Chorvátov k striebru a o štyri roky neskôr k bronzu.
V kádri sú aj ďalší veteráni záložník Mateo Kovačič a útočníci Andrej Kramarič a Ivan Perišič. Z tradičných opôr nechýbajú ani brankár Dominik Livakovič, obrancovia Joško Gvardiol s Josipom Stanišičom či záložník Mario Pašalič.
Naopak iba medzi náhradníkmi zostali Lovro Majer z Wolfsburgu alebo Franjo Ivanovič z Benfiky Lisabon.
Chorvátsko, ktoré jasne ovládlo kvalifikačnú skupinu pred českou reprezentáciou, sa na záverečnom turnaji v USA, Kanade a Mexiku postupne stretne s Anglickom, Panamou a Ghanou.
Ešte pred odletom na šampionát sa "Vatreni" doma stretnú s Belgickom a Slovinskom.