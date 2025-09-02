Taliansko smúti. Zomrela mladá lyžiarska inštruktorka, mala len 25 rokov

BRATISLAVA. Taliansko smúti nad predčasným skonom len 25-ročnej Chiary Arduinovej z Garessia.
Bývalá alpská lyžiarka mala veľkú vášeň pre šport a hory, takže už od malička sa tomu venovala. Neskôr sa stala lyžiarskou inštruktorkou v lyžiarskom klube Sci Club Ceva.
V pondelok 1. septembra ju našli v dome v bezvedomí. Bývala tam, aby mohla sprevádzať mladých členov lyžiarskeho klubu na tréningy, ale oznámila, že príde s malým meškaním. Keď však neprichádzala, začali sa o ňu obávať.
Mladú lyžiarsku inštruktorku našli bez známok života a nepomohla ani pomoc záchranárov, píše web torino.repubblica.it.
Vlani promovala v Turíne po trojročnom štúdiu sociálnych služieb. Predtým prekonala chorobu, po ktorej sa vrátila k lyžovaniu a horolezectvu.
Arduinová pracovala vo Valtournenche, lokalite v Aostskom údolí, kde ju postihla náhla nevoľnosť, ktorá sa jej stala osudná.
Talianska federácia zimných športov jej odkázala: "Svet lyžovania oplakáva predčasné úmrtie 25-ročnej Chiary Arduinovej.
Mala veľkú vášeň pre šport a hory, a to natoľko, že začínala už v mladom veku ako juniorská športovkyňa v rôznych lyžiarskych tímoch, než sa stala inštruktorkou lyžovania v klube Ceva. Vyjadrujeme sústrasť jej rodine v tejto smutnej a bolestnej chvíli."
Lyžiarsky klub, v ktorom Chiara pôsobila ako inštruktorka, si na ňu tiež spomína: "Až tam hore. Jednoducho ďakujeme!"