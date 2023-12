ONLINE: Super-G žien vo Val d'Isere 2023 dnes LIVE

Jednat se bude o druhé super G v této sezoně. To první, které se jelo před týdnem ve Svatém Mořici, vyhrála italská favoritka Sofia Goggiaová. Prezentovala se bezkonkurenční jízdou a druhé Cornelii Hütterové nadělila propastných 95 setin, přestože i Rakušanka předvedla velmi pěknou jízdu. Stupně vítězek doplnila tehdy domácí naděje v podobě Lary Gutové-Behramiové, jež za vítězkou zaostala o vteřinu a dvě setiny a těsně o šest setin uhájila bronzovou příčku před Mikaelou Shiffrinovou.



Pro Ester Ledeckou se minulý týden právě při super G jednalo o první závod po více než roce, jelikož kompletní sezonu 2022/23 vynechala kvůli vážnému zranění. Ve Svatém Mořici si vyjela 23. místo. Nicméně ve Val d'Isere ukazuje, že se na svazích zlepšuje a ráda by to potvrdila i v dalším závodě.