Odermatt nemá konkurenciu. Prvý raz ovládol aj kráľovskú disciplínu

Zároveň to bolo jeho jubilejné 30. víťazstvo v kariére.

"Keď som prešiel cieľom a bol som o osem desatín pre Kildem, vedel som, že to bola dobrá jazda a bude náročné to prekonať. Pred Sarrazinom to bol podobný pocit ako v Bormiu.

Som pripravený na ďalšie dvoje preteky," uviedol Odermatt vo vysielaní Eurosportu. V piatok je na programe super-G, o deň neskôr zjazd s plnou dĺžkou a program uzavrie v nedeľu slalom.