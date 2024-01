Odermatt na domácom svahu deklasoval konkurenciu, priblížiť sa mu dokázal len jeden pretekár

Už po prvom medzičase si vypracoval výrazný náskok, ktorý ešte zveľadil.

Slovenskí reprezentanti Andreas a Adam Žampovci sa vydali na trať s číslami 44. resp. 48.

Adamovi jazda nevyšla podľa predstáv a v priebežnom poradí figuruje na poslednom mieste.

Andreas je na tom o niečo lepšie, no so stratou 2,68 sekundy do druhého kola nepostúpi, keďže mu priebežne patrí až 31. miesto.