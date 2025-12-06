ONLINE: 2. kolo obrovského slalomu žien dnes, Svetový pohár LIVE (Tremblant)

Sportnet|6. dec 2025 o 16:16
Sledujte s nami ONLINE prenos z 2. kola obrovského slalomu žien v kanadskom stredisku Tremblant

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026 dnes pokračuje v kanadskom stredisku Tremblant. Na programe je obrovský slalom žien.

Víťazstvo z posledného "obráku" bude obhajovať Novozélanďanka Robinsonová. Na štart sa postaví aj slovenská lyžiarka Rebeka Jančová.

Kde sledovať lyžovanie?
Zjazdové lyžovanie sledujte s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: Slalom žien - 2. kolo (Tremblant 2025, zjazdové lyžovanie, NAŽIVO, sobota, výsledky)

Zjazdové lyžovanie  2025/2026
07.12.2025 o 19:00
SP - Obrovský slalom žien, 2. kolo, Tremblant
Plánovaný
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 19:00.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026

dnes 16:16
