ONLINE: 1. kolo obrovského slalomu žien v Tremblant dnes, Svetový pohár LIVE (nedeľa)

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026 dnes pokračuje v kanadskom stredisku Tremblant. Na programe je ďalší obrovský slalom žien.
Víťazstvo zo sobotného "obráku" bude obhajovať Novozélanďanka Robinsonová. Na štart sa postaví aj slovenská lyžiarka Rebeka Jančová.
Kde sledovať lyžovanie?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Zjazdové lyžovanie sledujte s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Obrovský slalom žien - 1. kolo (Tremblant 2025, zjazdové lyžovanie, NAŽIVO, nedeľa, výsledky)
Zjazdové lyžovanie 2025/2026
07.12.2025 o 16:00
SP - Obrovský slalom žien, 1. kolo, Tremblant
Plánovaný
Prenos
Poradie disciplíny
1. Alice Robinsonová (NZL) 232 b
2. Julia Scheibová (AUT) 180 b
3. Zrinka Ljutićová (CRO) 142 b
4. Camille Rastová (SUI) 111 b
5. Mikaela Shiffrinová (USA) 108 b
6. Thea Louise Stjernesundová (NOR) 105 b
7. Valérie Grenierová (CAN) 104 b
8. Paula Moltzanová (USA) 100 b
9. Nina O'Brienová (USA) 90 b
10. Sara Hectorová (SWE) 79 b
Poradie SP
1. Mikaela Shiffrinová (USA) 408 b
2. Lara Colturiová (ALB) 286 b
3. Lena Dürrová (GER) 234 b
4. Alice Robinsonová (NZL) 232 b
5. Paula Moltzanová (USA) 227 b
6. Camille Rastová (SUI) 213 b
7. Zrinka Ljutićová (CRO) 182 b
8. Julia Scheibová (AUT) 180 b
9. Sara Hectorová (SWE) 164 b
10. Wendy Holdenerová (SUI) 160 b
Vítam všetkých priaznivcov alpského lyžovania pri sledovaní online textového prenosu z Obrovského slalomu žien. Dejiskom pretekov je kanadský Tremblant.
Včera sa zo suverénneho víťazstva tešila Alice Robinsonová, ktorá bude určite chcieť svoj výkon zopakovať. Na pódiu ju doplnila Zrinka Ljutićová a domáca Valerie Grenierová. Rebeka Jančová sa včera umiestnila na 40. mieste. Dnes bude štartovať opäť a uvidíme či sa jej podarí vylepšiť včerajší výsledok.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 16:00.