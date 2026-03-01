ONLINE: Super-G žien dnes, Svetový pohár 2025/26 LIVE (Soldeu)

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní dnes pokračuje vo andorrskom stredisku Soldeu pretekmi v super-G žien.
Preteky otvorí s číslom jeden opäť Corinne Suterová. Sobotné víťazstvo bude objahovať Emma Aicherová s číslom 13.
ONLINE PRENOS: Super-G žien (Soldeu, Svetový pohár 2025/2026, zjazdové lyžovanie, NAŽIVO, nedeľa, výsledky)
Zjazdové lyžovanie 2025/2026
28.02.2026 o 10:15
SP - SuperG žen, Soldeu
Emma Aicherová (GER)
Ukončený
Výsledky pretekov
1. Emma Aicherová (GER) 1:26,72
2. Alice Robinsonová (NZL) +0,88
3. Corinne Suterová (SUI) +0,98
4. Ester Ledecká (CZE) +1,14
5. Kajsa Vickhoff Lieová (NOR) +1,17
6. Sofia Goggiaová (ITA) +1,32
7. Kira Weidleová-Winkelmannová (GER) +1,41
8. Laura Pirovanová (ITA) +1,42
9. Laura Gaucheová (FRA) +1,59
10. Cornelia Hütterová (AUT) +1,84
11. Malorie Blancová (SUI) +1,88
12. Keely Cashmanová (USA) +1,94
13. Camille Ceruttiová (FRA) +2,06
14. Mirjam Puchnerová (AUT) +2,11
15. Federica Brignoneová (ITA) +2,15
16. Ilka Štuhecová (SLO) +2,25
17. Mary Bococková (USA) +2,34
18. Elena Curtoniová (ITA) +2,51
19. Nadine Festová (AUT) +2,64
20. Valérie Grenierová (CAN) +2,65
21. Roberta Melesiová (ITA) +2,88
22. Tricia Manganová (USA) +2,92
23. Sara Allemandová (ITA) +2,96
24. Nicol Delagová (ITA) +3,18
25. Breezy Johnsonová (USA) +3,25
26. Stefanie Grobová (SUI) +3,32
27. Sara Thalerová (ITA) +3,40
28. Haley Cutlerová (USA) +3,66
29. Nadia Delagová (ITA) +3,89
30. Lisa Grillová (AUT) +4,09
31. Fabiana Dorigová (GER) +4,31
32. Maryna Gąsienicová-Danielová (POL) +4,40
33. Jasmin Mathisová (SUI) +4,54
34. Daria Zurlindenová (SUI) +4,80
35. Garance Meyerová (FRA) +4,99
36. Inni Holm Wembstadová (NOR) +5,20
37. Greta Smallová (AUS) +8,40
Jordina Caminal Santureová (AND) DNF
Barbora Nováková (CZE) DNF
Isabella Wrightová (USA) DNF
Allison Mollinová (USA) DNF
Lois Aboulyová (FRA) DNF
Delia Durrerová (SUI) DNF
Lena Wechnerová (AUT) DNF
Marte Monsenová (NOR) DNF
Asja Zenereová (ITA) DNF
Emily Schöpfová (AUT) DNF
Julia Scheibová (AUT) DNF
Nina Ortliebová (AUT) DNF
Joana Hählenová (SUI) DNF
Jacqueline Wilesová (USA) DNF
Ricarda Haaserová (AUT) DNF
Jasmina Suterová (SUI) DNF
Romane Miradoliová (FRA) DNF
Ariane Rädlerová (AUT) DNF
Priska Mingová-Nuferová (SUI) DNS
Elvedina Muzaferijová (BIH) DNS
Janine Schmittová (SUI) DNS
Dnešné Super G tak ovládla Emma Aicherová. Na pódiu ju doplnia Alice Robinsonová a Corinne Suterová.
58
Smallová dnes skončí na 37. mieste.
58
Preteky nám tak svojou jazdou uzavrie Greta Smallová.
57
Priska Mingová-Nuferová napokon do dnešných pretekov neodštartuje.
56
Caminalová Santureová nedokončila.
56
Čakajú nás posledné 3 jazdy. Odštartovala Jordina Caminalová Santureová.
55
Gasienicová-Danielová na 32. mieste.
55
Číslo 55 má Maryna Gasienicová-Danielová.
54
Delagová na 29. mieste.
54
Na trati máme Nadiu Delagovú.
53
Meyerová zdoláva len Wembstadovú.
53
Štartuje Garance Meyerová.
52
Zurlindenová predposledná.
52
Odštartovala Daria Zurlindenová.
51
Wembstadová na poslednom mieste.
51
S číslom 51 uvidíme Inni Holm Wembstadovú.
50
Nováková končí.
50
Štartuje Barbora Nováková.
49
Wrightová vypadla.
49
Číslo 49 má jej krajanka Isabella Wrightová.
48
Mollinová končí.
48
Ako ďalšiu uvidíme jej krajanku Allison Mollinovú.
47
Cutlerová na 28. mieste.
47
Číslo 47 má Haley Cutlerová.
46
Aboulyová vypadáva.
46
Štartuje Lois Aboulyová.
45
Delagová na 24. mieste.
45
S číslom 45 uvidíme Nicol Delagovú.
44
Durrerová vypadla.
44
Na trať mieri Delia Durrerová.
43
Thalerová na 26. mieste.
43
Odštarovala Sara Thalerová.
42
Mathisová s najpomalším časom.
42
Po nej uvidíme Jasminu Mathisovú.
41
Wechnerová vypadla.
41
Číslo 41 má Lena Wechnerová.
40
Monsenová do cieľa neprišla.
40
Odštartovala Marte Monsenová.
39
Grillová zdoláva len Dorigovú.
39
Štartuje tak Lisa Grillová.
37,38
S číslom 37 sa mala predstaviť Janine Schmittová a s číslom 38 Elvedina Muzaferijová, no ani jedna z nich napokon do dnešných pretekov neodštartuje.
36
Dorigová s najpomalším časom.
36
Na trať mieri Fabiana Dorigová.
35
Grobová posledná.
35
Číslo 35 má Stefanie Grobová.
34
Zenereová vypadla.
34
Štartuje Asja Zenereová.
33
Allemandová predposledná.
33
Štartuje Sara Allemandová.
32
Vypadáva nám aj Schoepfová.
32
Po nej uvidíme jej krajanku Emily Schoepfovú.
31
Scheibová vypadla.
31
Po krátkej prestávke uvidíme Juliu Scheibovú.
30
Bococková na 17. mieste.
30
Elitnú tridsiatku nám svojou jazdou uzavrie Mary Bococková.
29
Manganová predposledná.
29
Štartuje Tricia Manganová.
28
Ortliebová vypadáva.
28
Po nej uvidíme Ninu Ortliebovú.
27
Haehlenová vypadáva.
27
Číslo 27 má Joana Haehlenová.
26
Grenierová na 19. mieste.
26
Po nej sa predstaví Valerie Grenierová.
25
Festová na 18. mieste.
25
Na trať mieri Nadine Festová.
24
Wilesová končí.
24
Po krátkom prerušení odštartovala Jacqueline Wilesová.
23
Po tvrdom páde Haaserovej máme preteky prerušené.
23
Po krátkej prestávke uvidíme Ricardu Haaserovú.
22
Johnsonová v cieli na poslednom mieste.
22
Štartuje Breezy Johnsonová.
21
Suterová končí.
21
Po nej sa predstaví Jasmina Suterová.
20
Gaucheová v cieli na 9. mieste.
20
Odštartovala Laura Gaucheová.
19
Blancová na 10. mieste.
19
S číslom 19 uvidíme Malorie Blancovú.
18
Puchnerová so stratou +2.11 na 12. mieste.
18
Po nej uvidíme Mirjam Puchnerovú.
17
Pirovanová so stratou +1.42 na 8. mieste.
17
Štartuje Laura Pirovanová.
16
Weidleová-Winkelmannová na 7. mieste.
16
Po krátkej prestávke uvidíme Kiru Weidleovú-Winkelmannovú.
15
Miradoliová vypadáva.
15
Odštartovala Romane Miradoliová.
14
Lieová v cieli na piatom mieste. Na Aicherovú stratila +1.17.
14
Po nej uvidíme Kajsu Vickhoff Lieovú.
13
Ledecká so stratou +1.14 na 4. mieste.
13
Štartuje Ester Ledecká.
12
Aicherová s parádnou jazdou! Robinsonovú zdoláva o 88 stotín sekundy a ide tak suverénne do vedenia.
12
Po nej uvidíme Emmu Aicherovú.
11
Raedlerová prvou vypadávajúcou.
11
Odštartovala Ariane Raedlerová.
10
Brignoneová so stratou +1.29 na 7. mieste.
10
Po nej uvidíme Federicu Brignoneovú.
9
Goggiová so stratou 44 stotín sekundy na 3. mieste.
9
Prekonať sa ju pokúsi Sofia Goggiová.
8
Robinsonová zdoláva Suterovú o 10 stotín sekundy a ide tak do vedenia!
8
Odštartovala Alice Robinsonová.
7
Aj Huetterová prehráva so Suterovou. So stratou 86 stotín sekundy je druhá.
7
S číslom 7 uvidíme Corneliu Huetterovú.
6
Curtoniová zatiaľ zdoláva len svoju krajanku Melesiovú.
6
Odštartovala jej krajanka Elena Curtoniová.
5
Melesiová zatiaľ s najpomalším časom.
5
Ako ďalšia sa predstaví Roberta Melesiová.
4
Cashmanová v cieli na druhom mieste. Na Suterovú stratila 96 stotín sekundy.
4
Po nej uvidíme Keely Cashmanovú.
3
Ceruttiová so stratou +1.08 na 2. mieste.
3
Číslo 3 má Camille Ceruttiová.
2
Štuhecová prehráva so Suterovou o +1.27.
2
Prekonať sa ju pokúsi Ilka Štuhecová.
1
Suterová prichádza do cieľa a stanovuje základný čas 1:27.70.
1
Dnešné preteky nám svojou jazdou otvorí Corinne Suterová.
1. Corinne Suterová (SUI)
2. Ilka Štuhecová (SLO)
3. Camille Ceruttiová (FRA)
4. Keely Cashmanová (USA)
5. Roberta Melesiová (ITA)
6. Elena Curtoniová (ITA)
7. Cornelia Hütterová (AUT)
8. Alice Robinsonová (NZL)
9. Sofia Goggiaová (ITA)
10. Federica Brignoneová (ITA)
11. Ariane Rädlerová (AUT)
12. Emma Aicherová (GER)
13. Ester Ledecká (CZE)
14. Kajsa Vickhoff Lieová (NOR)
15. Romane Miradoliová (FRA)
16. Kira Weidleová-Winkelmannová (GER)
17. Laura Pirovanová (ITA)
18. Mirjam Puchnerová (AUT)
19. Malorie Blancová (SUI)
20. Laura Gaucheová (FRA)
21. Jasmina Suterová (SUI)
22. Breezy Johnsonová (USA)
23. Ricarda Haaserová (AUT)
24. Jacqueline Wilesová (USA)
25. Nadine Festová (AUT)
26. Valérie Grenierová (CAN)
27. Joana Hählenová (SUI)
28. Nina Ortliebová (AUT)
29. Tricia Manganová (USA)
30. Mary Bococková (USA)
31. Julia Scheibová (AUT)
32. Emily Schöpfová (AUT)
33. Sara Allemandová (ITA)
34. Asja Zenereová (ITA)
35. Stefanie Grobová (SUI)
36. Fabiana Dorigová (GER)
37. Janine Schmittová (SUI)
38. Elvedina Muzaferijová (BIH)
39. Lisa Grillová (AUT)
40. Marte Monsenová (NOR)
41. Lena Wechnerová (AUT)
42. Jasmin Mathisová (SUI)
43. Sara Thalerová (ITA)
44. Delia Durrerová (SUI)
45. Nicol Delagová (ITA)
46. Lois Aboulyová (FRA)
47. Haley Cutlerová (USA)
48. Allison Mollinová (USA)
49. Isabella Wrightová (USA)
50. Barbora Nováková (CZE)
51. Inni Holm Wembstadová (NOR)
52. Daria Zurlindenová (SUI)
53. Garance Meyerová (FRA)
54. Nadia Delagová (ITA)
55. Maryna Gąsienicová-Danielová (POL)
56. Jordina Caminal Santureová (AND)
57. Priska Mingová-Nuferová (SUI)
58. Greta Smallová (AUS)
1. Sofia Goggiaová (ITA) 280 b
2. Alice Robinsonová (NZL) 220 b
3. Lindsey Vonnová (USA) 190 b
4. Romane Miradoliová (FRA) 181 b
5. Malorie Blancová (SUI) 153 b
6. Ester Ledecká (CZE) 130 b
7. Emma Aicherová (GER) 124 b
8. Cornelia Hütterová (AUT) 123 b
9. Kira Weidleová-Winkelmannová (GER) 111 b
10. Elena Curtoniová (ITA) 105 b
10. Roberta Melesiová (ITA) 105 b
1. Mikaela Shiffrinová (USA) 1133 b
2. Camille Rastová (SUI) 963 b
3. Emma Aicherová (GER) 734 b
4. Sofia Goggiaová (ITA) 646 b
5. Paula Moltzanová (USA) 614 b
6. Sara Hectorová (SWE) 597 b
7. Lindsey Vonnová (USA) 590 b
8. Julia Scheibová (AUT) 570 b
9. Alice Robinsonová (NZL) 553 b
10. Lara Colturiová (ALB) 467 b
Vítam všetkých priaznivcov alpského lyžovania pri sledovaní online textového prenosu zo Super G žien. Dejiskom pretekov je andorrské Soldeu.
Po včerajšom zjazde sa dnes ženy predstavia v Super G. Na olympiáde sa zo zlatej medaily v tejto disciplíne tešila Federica Brignoneová. Striebro brala Romane Miradoliová a bronz putoval do Rakúska zásluhou Cornelie Hütterovej. V Soldeu sa tu naposledy Super G išlo v roku 2023 a vtedy sa z víťazstva tešila Lara Gutová Behramiová, ktorá je, ale kvôli zraneniu nútená vynechať celú sezónu.
Po včerajšom zjazde sa dnes ženy predstavia v Super G. Na olympiáde sa zo zlatej medaily v tejto disciplíne tešila Federica Brignoneová. Striebro brala Romane Miradoliová a bronz putoval do Rakúska zásluhou Cornelie Hütterovej. V Soldeu sa tu naposledy Super G išlo v roku 2023 a vtedy sa z víťazstva tešila Lara Gutová Behramiová, ktorá je, ale kvôli zraneniu nútená vynechať celú sezónu.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 10:15.