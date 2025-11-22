Francúz s premiérovým víťazstvom v kariére. Po prvom kole bol až štrnásty

Paco Rassat (v strede) víťaz slalomu. Vľavo druhý Armand Marchant a vpravo tretí Atle Lie McGrath.
Paco Rassat (v strede) víťaz slalomu. Vľavo druhý Armand Marchant a vpravo tretí Atle Lie McGrath. (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|22. nov 2025 o 14:30
ShareTweet0

Rozdiel medzi prvými tromi bol len v rozmedzí deviatich stotín sekundy.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní - Gurgl

Slalom mužov - 2. kolo:

1.

Paco Rassat

Francúzsko

1:44,55 min

2.

Armand Marchant

Belgicko

+0,07 s

3.

Atle Lie McGrath

Nórsko

+0,09 s

GURGL. Francúzsky lyžiar Paco Rassat sa stal prekvapujúcim víťazom sobotného slalomu Svetového pohára v Gurgli.

V rakúskom stredisku zdolal o sedem stotín sekundy ďalšiu senzáciu pretekov Belgičana Armanda Marchanta a slávil premiérový triumf v prestížnom seriáli.

Pódium doplnil Nór Atle Lie McGrath (+0,09), ktorý neudržal vedenie po 1. kole.

Rassat bol po prvom kole až štrnásty, ale najlepšia druhá jazda ho katapultovala na najvyšší stupienok.

Dvadsaťsedemročný Francúz sa prvýkrát v kariére dostal na pódium, jeho doterajším maximom v SP bolo šieste miesto spred týždňa z Levi.

VIDEO: Rassat oslavuje svoje prvé víťazstvo

Víťaz úvodného slalomu vo fínskom stredisku - Nór súťažiaci v brazílskych farbách Lucas Pinheiro Braathen skončil v sobotu na desiatej priečke (+0,93).

Fín Eduard Hallberg po druhom najlepšom čase v 1. kole v tom druhom vypadol krátko pred cieľom. Slovensko nemalo v pretekoch zastúpenie.

Celkové poradie Svetového pohára

1.

Paco Rassat

Francúzsko

140

2.

Lucas Braathen 

Brazília

126

3.

Atle Lie McGrath

Nórsko

120

4.

Timon Haugan

Nórsko

117

5.

Clement Noel

Francúzsko

102

5.

Marco Schwarz

Rakúsko

102

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026

Zjazdové lyžovanie

Zjazdové lyžovanie

Paco Rassat (v strede) víťaz slalomu. Vľavo druhý Armand Marchant a vpravo tretí Atle Lie McGrath.
Paco Rassat (v strede) víťaz slalomu. Vľavo druhý Armand Marchant a vpravo tretí Atle Lie McGrath.
Francúz s premiérovým víťazstvom v kariére. Po prvom kole bol až štrnásty
dnes 14:30
Nachádzate sa tu:
Domov»Zimné športy»Zjazdové lyžovanie»Francúz s premiérovým víťazstvom v kariére. Po prvom kole bol až štrnásty