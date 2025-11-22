Francúz s premiérovým víťazstvom v kariére. Po prvom kole bol až štrnásty

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní - Gurgl
Slalom mužov - 2. kolo:
1.
Paco Rassat
Francúzsko
1:44,55 min
2.
Armand Marchant
Belgicko
+0,07 s
3.
Atle Lie McGrath
Nórsko
+0,09 s
GURGL. Francúzsky lyžiar Paco Rassat sa stal prekvapujúcim víťazom sobotného slalomu Svetového pohára v Gurgli.
V rakúskom stredisku zdolal o sedem stotín sekundy ďalšiu senzáciu pretekov Belgičana Armanda Marchanta a slávil premiérový triumf v prestížnom seriáli.
Pódium doplnil Nór Atle Lie McGrath (+0,09), ktorý neudržal vedenie po 1. kole.
Rassat bol po prvom kole až štrnásty, ale najlepšia druhá jazda ho katapultovala na najvyšší stupienok.
Dvadsaťsedemročný Francúz sa prvýkrát v kariére dostal na pódium, jeho doterajším maximom v SP bolo šieste miesto spred týždňa z Levi.
VIDEO: Rassat oslavuje svoje prvé víťazstvo
Víťaz úvodného slalomu vo fínskom stredisku - Nór súťažiaci v brazílskych farbách Lucas Pinheiro Braathen skončil v sobotu na desiatej priečke (+0,93).
Fín Eduard Hallberg po druhom najlepšom čase v 1. kole v tom druhom vypadol krátko pred cieľom. Slovensko nemalo v pretekoch zastúpenie.
Celkové poradie Svetového pohára
1.
Paco Rassat
Francúzsko
140
2.
Lucas Braathen
Brazília
126
3.
Atle Lie McGrath
Nórsko
120
4.
Timon Haugan
Nórsko
117
5.
Clement Noel
Francúzsko
102
5.
Marco Schwarz
Rakúsko
102