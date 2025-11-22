ONLINE: 2. kolo slalomu mužov v Gurgli dnes, Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní LIVE

GURGL. Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní dnes pokračuje v rakúskom stredisku Gurgl pretekmi prvého kola slalomu mužov.
Po prvom kole vedie Nór Atle Lie McGrath, ktorý má náskok 17 stotín sekundy pred dvojicou súperov.
Na spoločnom druhom mieste bol Fín Eduard Hallberg, ktorý v Levi dosiahol svoje prvé pódium v kariére. A rovnaký čas dosiahol aj Tanguy Nef zo Švajčiarska.
Kde sledovať zjazdové lyžovanie v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Zjazdové lyžovanie sledujte s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Slalom mužov - 2. kolo (Gurgl 2025, zjazdové lyžovanie, NAŽIVO, sobota, výsledky)
Zjazdové lyžovanie 2025/2026
22.11.2025 o 13:30
SP - Slalom mužů, 2. kolo, Gurgl
Plánovaný
Prenos
Vítam všetkých priaznivcov alpského lyžovania pri sledovaní online textového prenosu z 2. kola Slalomu mužov. Dejiskom pretekov je rakúsky Gurgl.
Do 2. kola už tradične postúpi 30 najrýchlejších pretekárov a štartovať sa bude v opačnom poradí a teda pretekár, ktorý skončil na 30. mieste v 1. kole vyštartuje do 2. kola ako prvý.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 13:30.