ONLINE: Obrovský slalom žien v Semmeringu dnes, Svetový pohár LIVE (1. kolo)

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026 dnes pokračuje v rakúskom stredisku Semmering. Na programe je ďalší obrovský slalom žien.
ONLINE PRENOS: Obrovský slalom žien - 1. kolo (Semmering 2025, zjazdové lyžovanie, NAŽIVO, sobota, výsledky)
Zjazdové lyžovanie 2025/2026
27.12.2025 o 10:00
Obrovský slalom žien, 1. kolo, Semmering
Plánovaný
Poradie disciplíny
1. Alice Robinsonová (NZL) 292 b
2. Julia Scheibová (AUT) 280 b
3. Zrinka Ljutićová (CRO) 178 b
4. Camille Rastová (SUI) 161 b
5. Sara Hectorová (SWE) 159 b
6. Mikaela Shiffrinová (USA) 158 b
7. Paula Moltzanová (USA) 140 b
8. Thea Louise Stjernesundová (NOR) 137 b
9. Valérie Grenierová (CAN) 104 b
10. Lena Dürrová (GER) 94 b
Poradie SP
1. Mikaela Shiffrinová (USA) 558 b
2. Emma Aicherová (GER) 345 b
3. Camille Rastová (SUI) 343 b
4. Paula Moltzanová (USA) 312 b
5. Lara Colturiová (ALB) 302 b
6. Lindsey Vonnová (USA) 290 b
7. Julia Scheibová (AUT) 280 b
8. Sofia Goggiaová (ITA) 272 b
9. Lena Dürrová (GER) 260 b
10. Alice Robinsonová (NZL) 40 b
Vítam všetkých priaznivcov alpského lyžovania pri sledovaní online textového prenosu z 1. kola Obrovského slalomu žien. Dejiskom pretekov je rakúsky Semmering.
Posledný obrovský slalom ovládla Julia Scheibová pred Sarou Hectorovou a Alice Robinsonovou. V minuloročných pretekoch tu zvíťazila Federica Brignoneová, no tá s určitosťou minuloročný triumf neobháji. V tejto sezóne totiž zatiaľ kvôli zraneniu ešte neštartovala.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 10:00.