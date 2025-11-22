Severanom vyšlo úvodné slalomové kolo. Na čele McGrath a za ním fínsky talent

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní - Gurgl
Slalom mužov - 1. kolo:
1.
Atle Lie McGrath
Nórsko
52,12 s
2.
Eduard Hallberg
Fínsko
+0,17 s
2.
Tanguy Nef
Švajčiarsko
+0,17 s
GURGL. Nórsky lyžiar Atle Lie McGrath figuroval na líderskej pozícii po prvom kole slalomu Svetového pohára v rakúskom Gurgli.
Dvadsaťpäťročný Nór mal pred druhým Švajčiarom Tanguyom Nefom i Fínom Eduardom Hallbergom náskok 17 stotín sekundy.
Víťaz úvodného podujatia SP v tomto ročníku Brazílčan Lucas Pinheiro Braathen sa po viacerých chybách v dolnej časti trate umiestnil v prvom kole až na 11. pozícii (+0,73 s).
Držiteľ malého krištáľového glóbusu z minulej sezóny Nór Henrik Kristoffersen bol na 18. priečke (+0,97 s).
Slovensko nemalo v pretekoch zastúpenie. Druhé kolo bolo na programe od 13:30 h.