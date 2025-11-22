Severanom vyšlo úvodné slalomové kolo. Na čele McGrath a za ním fínsky talent

Atle Lie McGrath.
Atle Lie McGrath. (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|22. nov 2025 o 10:57
Druhé kolo je na programe o 13:30 h.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní - Gurgl

Slalom mužov - 1. kolo:

1.

Atle Lie McGrath

Nórsko

52,12 s

2.

Eduard Hallberg

Fínsko

+0,17 s

2.

Tanguy Nef

Švajčiarsko

+0,17 s

GURGL. Nórsky lyžiar Atle Lie McGrath figuroval na líderskej pozícii po prvom kole slalomu Svetového pohára v rakúskom Gurgli.

Dvadsaťpäťročný Nór mal pred druhým Švajčiarom Tanguyom Nefom i Fínom Eduardom Hallbergom náskok 17 stotín sekundy.

Víťaz úvodného podujatia SP v tomto ročníku Brazílčan Lucas Pinheiro Braathen sa po viacerých chybách v dolnej časti trate umiestnil v prvom kole až na 11. pozícii (+0,73 s).

Držiteľ malého krištáľového glóbusu z minulej sezóny Nór Henrik Kristoffersen bol na 18. priečke (+0,97 s).

Slovensko nemalo v pretekoch zastúpenie. Druhé kolo bolo na programe od 13:30 h. 

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026

Zjazdové lyžovanie

dnes 11:40
