ONLINE: 1. kolo slalomu mužov v Gurgli dnes, Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní LIVE

GURGL. Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní dnes pokračuje v rakúskom stredisku Gurgl pretekmi prvého kola slalomu mužov.
Lyžiarov čaká druhý slalom sezóny. S číslom jedna vyštartuje Lucas Pinheiro Braathen, ktorý minulý týždeň triumfoval v Levi a dosiahol historicky prvé víťazstvo pre Brazíliu vo Svetovom pohári.
Kde sledovať zjazdové lyžovanie v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Zjazdové lyžovanie sledujte s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Slalom mužov - 1. kolo (Gurgl 2025, zjazdové lyžovanie, NAŽIVO, sobota, výsledky)
Zjazdové lyžovanie 2025/2026
22.11.2025 o 10:30
SP - Slalom mužov, 1. kolo, Gurgl
Plánovaný
Prenos
Poradie disciplíny
1. Lucas Pinheiro Braathen (BRA) 100 b
2. Clément Noël (FRA) 80 b
3. Eduard Hallberg (FIN) 60 b
4. Laurie Taylor (GBR) 50 b
5. Timon Haugan (NOR) 45 b
6. Paco Rassat (FRA) 40 b
7. Dave Ryding (GBR) 36 b
8. Steven Amiez (FRA) 32 b
9. Michael Matt (AUT) 29 b
10. Fabio Gstrein (AUT) 26 b
Poradie SP
1. Lucas Pinheiro Braathen (BRA) 100 b
1. Marco Odermatt (SUI) 100 b
3. Marco Schwarz (AUT) 92 b
4. Clément Noël (FRA) 80 b
5. Timon Haugan (NOR) 67 b
6. Atle Lie McGrath (NOR) 60 b
6. Eduard Hallberg (FIN) 60 b
8. Henrik Kristoffersen (NOR) 56 b
9. Stefan Brennsteiner (AUT) 50 b
9. Laurie Taylor (GBR) 50 b
48. Andreas Žampa (SVK) 3 b
Vítam všetkých priaznivcov alpského lyžovania pri sledovaní online textového prenosu zo Slalomu mužov. Dejiskom pretekov je rakúsky Gurgl.
Víťazom úvodného slalomu sezóny v Levi sa stal Lucas Pinheiro Braathen, ktorého na pódiu doplnili Clement Noel a Eduard Hallberg. Jediný slovenský zástupca Adam Nováček trať 1. kola ndokončil.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 10:30.