Američanky ovládli úvodné kolo v nočnom slalome. V popredí je aj domáca lyžiarka

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní - Flachau
Slalom žien - 1. kolo:
1.
Mikaela Shiffrinová
USA
56,22 s
2.
Paula Moltzanová
USA
+ 0,19 s
3.
Katharina Truppeová
Rakúsko
+ 0,35 s
4.
Camille Rastová
Švajčiarsko
+ 0,78 s
5.
Wendy Holdenerová
Švajčiarsko
+ 0,80 s
5.
Anna Swennová Larssonová
Švédsko
+ 0,80 s
Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová vedie po 1. kole nočného slalomu Svetového pohára v rakúskom Flachau v zjazdovom lyžovaní.
V úvodnom kole vedie pred krajankou Paulou Moltzanovou o 19 stotín sekundy. Priebežné pódium dopĺňa domáca lyžiarka Katharina Truppeová so stratou 35 stotín.
Za Rakúšankou sa nachádzali dve švajčiarske lyžiarky - Camille Rastová a Wendy Holdenerová.
Shiffrinová bola na najlepšej ceste pridať svoj šiesty triumf v siedmom tohtosezónnom slalome.
Rekordná päťnásobná víťazka podujatia chytila od úvodných bránok správny rytmus, vyhla sa zaváhaniam a v dolnej polovici trate získala rozhodujúce stotiny na Moltzanovú, keď vygradovala svoje tempo.
K americkej dvojici sa priblížila len Truppeová, víťazka z Kranjskej Gory Camille Rastová zo Švajčiarska strácala zo štvrtej pozície na líderku už výrazných 78 stotín.
Slovensko nemalo v súťaži zastúpenie. Druhé kolo bolo na programe o 20.45 h.