Američanky ovládli úvodné kolo v nočnom slalome. V popredí je aj domáca lyžiarka

Mikaela Shiffrinová.
Mikaela Shiffrinová. (Autor: TASR/AP)
13. jan 2026 o 18:13
Za pódiovými priečkami sa nachádzajú dve švajčiarske lyžiarky.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní - Flachau

Slalom žien - 1. kolo:

1.

Mikaela Shiffrinová

USA

56,22 s

2.

Paula Moltzanová

USA

+ 0,19 s

3. 

Katharina Truppeová

Rakúsko

+ 0,35 s

4.

Camille Rastová

Švajčiarsko

+ 0,78 s

5.

Wendy Holdenerová

Švajčiarsko

+ 0,80 s

5.

Anna Swennová Larssonová

Švédsko

+ 0,80 s

Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová vedie po 1. kole nočného slalomu Svetového pohára v rakúskom Flachau v zjazdovom lyžovaní.

V úvodnom kole vedie pred krajankou Paulou Moltzanovou o 19 stotín sekundy. Priebežné pódium dopĺňa domáca lyžiarka Katharina Truppeová so stratou 35 stotín.

Za Rakúšankou sa nachádzali dve švajčiarske lyžiarky - Camille Rastová a Wendy Holdenerová.

Shiffrinová bola na najlepšej ceste pridať svoj šiesty triumf v siedmom tohtosezónnom slalome.

Rekordná päťnásobná víťazka podujatia chytila od úvodných bránok správny rytmus, vyhla sa zaváhaniam a v dolnej polovici trate získala rozhodujúce stotiny na Moltzanovú, keď vygradovala svoje tempo.

K americkej dvojici sa priblížila len Truppeová, víťazka z Kranjskej Gory Camille Rastová zo Švajčiarska strácala zo štvrtej pozície na líderku už výrazných 78 stotín.

Slovensko nemalo v súťaži zastúpenie. Druhé kolo bolo na programe o 20.45 h.

