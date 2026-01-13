ONLINE: 1. kolo slalomu žien vo Flachau dnes, Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní LIVE

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026 dnes pokračuje v rakúskom stredisku Flachau. Na programe je 1. kolo slalomu žien.
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
ONLINE PRENOS: Slalom žien - 1. kolo (Flachau 2026, zjazdové lyžovanie, NAŽIVO, utorok, výsledky)
Zjazdové lyžovanie 2025/2026
13.01.2026 o 17:45
Slalom žien, 1. kolo, Flachau
Plánovaný
Prenos
Štartová listina
1. Wendy Holdenerová (SUI)
2. Katharina Truppeová (AUT)
3. Lena Dürrová (GER)
4. Lara Colturiová (ALB)
5. Paula Moltzanová (USA)
6. Camille Rastová (SUI)
7. Mikaela Shiffrinová (USA)
8. Emma Aicherová (GER)
9. Sara Hectorová (SWE)
10. Cornelia Öhlundová (SWE)
11. Laurence St-Germainová (CAN)
12. Mélanie Meillardová (SUI)
13. Anna Swennová-Larssonová (SWE)
14. Zrinka Ljutićová (CRO)
15. Katharina Huberová (AUT)
16. Marion Chevrierová (FRA)
17. Dženifera Ģērmaneová (LAT)
18. Lara Della Meaová (ITA)
19. Hanna Aronssonová-Elfmanová (SWE)
20. Katharina Gallhuberová (AUT)
21. Martina Peterliniová (ITA)
22. Eliane Christenová (SUI)
23. Marie Lamureová (FRA)
24. Lisa Hörhagerová (AUT)
25. Ana Buciková Joganová (SLO)
26. Caitlin McFarlaneová (FRA)
27. Asa Andová (JPN)
28. Natalie Falchová (AUT)
29. Estelle Alphandová (SWE)
30. A. J. Hurtová (USA)
31. Leona Popovićová (CRO)
32. Ali Nullmeyerová (CAN)
33. Amelia Smartová (CAN)
34. Katie Hensienová (USA)
35. Čisaki Maedaová (JPN)
36. Aline Höpliová (SUI)
37. Elisabeth Bococková (USA)
38. Nika Tomšičová (SLO)
39. Nicole Goodová (SUI)
40. Jessica Hilzingerová (GER)
41. Giulia Vallerianiová (ITA)
42. Anuk Brändliová (SUI)
43. Nina O'Brienová (USA)
44. Liv Moritzová (USA)
45. Aline Daniothová (SUI)
46. Madison Hoffmanová (AUS)
47. Martina Dubovská (CZE)
48. Beatrice Solaová (ITA)
49. Bianca Bakke Westhoffová (NOR)
50. Kiki Alexanderová (CAN)
51. Janine Mächlerová (SUI)
52. Leonie Raichová (AUT)
53. Carla Mijaresová Rufová (AND)
54. Emilia Mondinelliová (ITA)
55. Franziska Gritschová (AUT)
56. Moa Landströmová (SWE)
57. Annabel Jallatová (FRA)
58. Marija Škanovová (AIN)
59. Eren Watanabeová (JPN)
60. Marjolaine Ollierová (FRA)
61. Kiara Derksová (NED)
62. Valentina Ringsová-Wannerová (AUT)
63. Zita Tóthová (HUN)
64. Phoebe Heaydonová (AUS)
65. Kim Vanreuselová (BEL)
66. Carmina Pallasová (AND)
67. Lila Lapanjová (SLO)
68. Caterina Sinigoiová (SLO)
69. So-hui Gimová (KOR)
70. Giada D'Antoniová (ITA)
71. Noa Szőllősová (ISR)
72. Madeleine Becková (LIE)
73. Chiara Pogneauxová (FRA)
74. Liene Bondareová (LAT)
75. Lara Markthalerová (RSA)
76. Jekatěrina Tkačenková (OAR)
Poradie disciplíny
1. Mikaela Shiffrinová (USA) 580 b
2. Camille Rastová (SUI) 362 b
3. Lara Colturiová (ALB) 280 b
4. Wendy Holdenerová (SUI) 268 b
5. Katharina Truppeová (AUT) 231 b
6. Paula Moltzanová (USA) 222 b
7. Lena Dürrová (GER) 204 b
8. Emma Aicherová (GER) 181 b
9. Anna Swennová-Larssonová (SWE) 164 b
10. Katharina Liensbergerová (AUT) 116 b
10. Dženifera Ģērmaneová (LAT) 116 b
Poradie SP
1. Mikaela Shiffrinová (USA) 823 b
2. Camille Rastová (SUI) 703 b
3. Alice Robinsonová (NZL) 489 b
4. Julia Scheibová (AUT) 460 b
5. Emma Aicherová (GER) 453 b
6. Lindsey Vonnová (USA) 450 b
7. Sofia Goggiaová (ITA) 442 b
8. Paula Moltzanová (USA) 422 b
9. Lara Colturiová (ALB) 402 b
10. Sara Hectorová (SWE) 372 b
Vítam všetkých priaznivcov alpského lyžovania pri sledovaní online textového prenosu z 1. kola Slalomu žien. Dejiskom pretekov je rakúske Flachau.
Predošlý slalom vyhrala Camille Rastová pred Mikaelou Shiffrinovou a Wendy Holdenerovou. Rastová bude zároveň obhajovať aj víťazstvo z minuloročného Flachau. Slovenskí fanúšikovia aj naďalej s napätím vyčkávajú na návrat Petry Vlhovej. Do olympiády totiž zostávajú už len dve slalomové podujatia, jedným z nich sú dnešné preteky a tie druhé sa pôjdu 25.1 v Špindlerovom Mlýně. Tím Petry Vlhovej zaregistroval Petru na všetky preteky SP vrátane Flachau, no ide len o preventívne opatrenie, aby mohla štartovať, ak by sa cítila pripravená súťažiť. Petra by tu tak dnes štartovať mohla, no vzhľadom na to, že jej tím túto situáciu zatiaľ nekomentoval je jej štart vo Flachau veľmi nepravdepodobný.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 17:45.