VIDEO: Slalom je pre Shiffrinovú iný príbeh. Útočí na ďalšie víťazstvo

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní - Copper Mountain
Slalom žien - 1. kolo:
1.
Mikaela Shiffrinová
USA
52,94 s
2.
Wendy Holdenerová
Švajčiarsko
+ 0,28 s
3.
Katharina Liensbergerová
Rakúsko
+ 0,69 s
Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová viedla po 1. kole slalomu Svetového pohára v americkom stredisku Copper Mountain.
- ONLINE: 1. kolo slalomu žien dnes, Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní LIVE
- Kompletný program a výsledky v sezóne 2025/2026
- Priebežné poradia v sezóne 2025/2026
O 28 stotín za ňou zaostala Švajčiarska Holdenerová, priebežne tretia bola Rakúšanka Liensbergerová (+0,69 s).
Správu aktualizujeme.
VIDEO: Jazda Shiffrinovej v prvom kole