VIDEO: Slalom je pre Shiffrinovú iný príbeh. Útočí na ďalšie víťazstvo

(Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|30. nov 2025 o 18:47
Po prvom kole má náskok troch desatín.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní - Copper Mountain

Slalom žien - 1. kolo:

1.

Mikaela Shiffrinová

USA

52,94 s

2.

Wendy Holdenerová

Švajčiarsko

+ 0,28 s

3.

Katharina Liensbergerová

Rakúsko

+ 0,69 s

Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová viedla po 1. kole slalomu Svetového pohára v americkom stredisku Copper Mountain.

O 28 stotín za ňou zaostala Švajčiarska Holdenerová, priebežne tretia bola Rakúšanka Liensbergerová (+0,69 s).

Správu aktualizujeme.

VIDEO: Jazda Shiffrinovej v prvom kole

dnes 18:47
