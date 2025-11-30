ONLINE: 1. kolo slalomu žien dnes, Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní LIVE

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026 dnes pokračuje v americkom stredisku Copper Mountain. Na programe je slalom žien.
Najtechnickejšia disciplína je zatiaľ jasnou záležitosťou Mikaely Shiffrinovej, ktorá zvíťazila v Levi aj Gurgli. Bude úspešná aj na domácom svahu?
Kde sledovať zjazdové lyžovanie v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Prvé kolo je na programe o 18.00 SEČ, pričom výhodu upravenej trate bude mať Švajčiarka Wendy Holdenerová, ktorá si vyžrebovala štartové číslo jeden.
Zjazdové lyžovanie sledujte s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Slalom žien - 1. kolo (Copper Mountain 2025, zjazdové lyžovanie, NAŽIVO, nedeľa, výsledky)
Zjazdové lyžovanie 2025/2026
30.11.2025 o 18:00
Slalom žien, 1. kolo, Copper Mountain
Plánovaný
Prenos
Poradie SP
1. Mikaela Shiffrinová (USA) 268 b
2. Lara Colturiová (ALB) 218 b
3. Julia Scheibová (AUT) 180 b
4. Paula Moltzanová (USA) 175 b
5. Lena Dürrová (GER) 144 b
6. Camille Rastová (SUI) 137 b
7. Sara Hectorová (SWE) 135 b
8. Alice Robinsonová (NZL) 132 b
9. Thea Louise Stjernesundová (NOR) 105 b
10. Zrinka Ljutićová (CRO) 102 b
Poradie discplíny
1. Mikaela Shiffrinová (USA) 200 b
2. Lara Colturiová (ALB) 160 b
3. Paula Moltzanová (USA) 95 b
4. Emma Aicherová (GER) 89 b
5. Lena Dürrová (GER) 86 b
6. Wendy Holdenerová (SUI) 82 b
7. Camille Rastová (SUI) 76 b
8. Sara Hectorová (SWE) 56 b
9. Katharina Truppeová (AUT) 55 b
10. Anna Swennová-Larssonová (SWE) 50 b
Vítam všetkých priaznivcov alpského lyžovania pri sledovaní online textového prenosu z 1. kola Slalomu žien. Dejiskom pretekov je americké Copper Mountain.
Víťazstvo z predošlého slalomu bude obhajovať Mikaela Shiffrinová. Slalom v Copper Mountain sa naposledy jazdil v roku 1976. Odvtedy toto stredisko slúžilo prevažne ako tréningové centrum.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 18:00.