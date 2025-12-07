Novozélanďanka nemá v Kanade súperku. Nepriblížila sa k nej ani Shiffrinová

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní - Trembland
Obrovský slalom žien - 1. kolo:
1.
Alice Robinsonová
Nový Zéland
1:07:44 s
2.
Julia Scheibová
Rakúsko
+ 0,16 s
3.
Nina O´Brienová
USA
+ 0,52 s
4.
Asja Zenererová
Taliansko
+ 0,64 s
5.
Camille Rastová
Švajčiarsko
+ 0,65 s
6.
Mikaela Shiffrinová
USA
+ 0,72 s
Novozélandská lyžiarka Alice Robinsonová viedla po 1. kole obrovského slalomu Svetového pohára v kanadskom Tremblante.
Druhá je Rakúšanka Julia Scheibová, tretia Američanka Nina O´Brienová.