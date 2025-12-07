Novozélanďanka nemá v Kanade súperku. Nepriblížila sa k nej ani Shiffrinová

Alice Robinsonová.
Alice Robinsonová. (Autor: TASR/The Canadian Press via AP)
Sportnet, TASR|7. dec 2025 o 16:25
Druhá je priebežne Julia Scheibová.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní - Trembland

Obrovský slalom žien - 1. kolo:

1.

Alice Robinsonová

Nový Zéland

1:07:44 s

2.

Julia Scheibová

Rakúsko

+ 0,16 s

3. 

Nina O´Brienová

USA

+ 0,52 s

4.

Asja Zenererová

Taliansko

+ 0,64 s

5.

Camille Rastová

Švajčiarsko

+ 0,65 s

6.

Mikaela Shiffrinová

USA

+ 0,72 s

/Správu aktualizujeme/

Novozélandská lyžiarka Alice Robinsonová viedla po 1. kole obrovského slalomu Svetového pohára v kanadskom Tremblante.

Druhá je Rakúšanka Julia Scheibová, tretia Američanka Nina O´Brienová.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026

Zjazdové lyžovanie

Zjazdové lyžovanie

