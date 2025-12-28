ONLINE: Slalom žien v Semmeringu dnes, Svetový pohár LIVE (1. kolo)

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026 dnes pokračuje v rakúskom stredisku Semmering. Na programe je slalom žien.
ONLINE PRENOS: Slalom žien - 1. kolo (Semmering 2025, zjazdové lyžovanie, NAŽIVO, nedeľa, výsledky)
Zjazdové lyžovanie 2025/2026
28.12.2025 o 14:15
Slalom žien, 1. kolo, Semmering
Plánovaný
Prenos
Štartová listina
1. Katharina Liensbergerová (AUT)
2. Lara Colturiová (ALB)
3. Camille Rastová (SUI)
4. Mikaela Shiffrinová (USA)
5. Wendy Holdenerová (SUI)
6. Zrinka Ljutićová (CRO)
7. Lena Dürrová (GER)
8. Katharina Truppeová (AUT)
9. Emma Aicherová (GER)
10. Cornelia Öhlundová (SWE)
11. Mélanie Meillardová (SUI)
12. Sara Hectorová (SWE)
13. Paula Moltzanová (USA)
14. Anna Swennová-Larssonová (SWE)
15. Katharina Huberová (AUT)
16. Laurence St-Germainová (CAN)
17. Mina Fürst Holtmannová (NOR)
18. Marion Chevrierová (FRA)
19. Hanna Aronssonová-Elfmanová (SWE)
20. Lara Della Meaová (ITA)
21. Marie Lamureová (FRA)
22. Dženifera Ģērmaneová (LAT)
23. Katharina Gallhuberová (AUT)
24. Martina Peterliniová (ITA)
25. Eliane Christenová (SUI)
26. Ana Buciková Joganová (SLO)
27. Leona Popovićová (CRO)
28. Caitlin McFarlaneová (FRA)
29. Asa Andová (JPN)
30. Franziska Gritschová (AUT)
31. Amelia Smartová (CAN)
32. Estelle Alphandová (SWE)
33. Čisaki Maedaová (JPN)
34. Aline Höpliová (SUI)
35. Elisabeth Bococková (USA)
36. Nika Tomšičová (SLO)
37. Nicole Goodová (SUI)
39. Jessica Hilzingerová (GER)
40. Anuk Brändliová (SUI)
41. Nina O'Brienová (USA)
42. Liv Moritzová (USA)
43. Aline Daniothová (SUI)
44. Martina Dubovská (CZE)
45. Arianne Forgetová (CAN)
46. Beatrice Solaová (ITA)
47. Bianca Bakke Westhoffová (NOR)
48. Kiki Alexanderová (CAN)
49. Janine Mächlerová (SUI)
50. Doriane Escaneová (FRA)
51. Leonie Raichová (AUT)
52. Carla Mijaresová Rufová (AND)
53. Emilia Mondinelliová (ITA)
54. Francesca Baruzziová Farriolová (ARG)
55. Giorgia Collombová (ITA)
56. Natalie Falchová (AUT)
57. Annabel Jallatová (FRA)
58. Eren Watanabeová (JPN)
59. Marjolaine Ollierová (FRA)
60. Kiara Derksová (NED)
61. Valentina Ringsová-Wannerová (AUT)
62. Zita Tóthová (HUN)
63. Victoria Pallaová (GBR)
64. Sarah Bennettová (CAN)
65. Giulia Vallerianiová (ITA)
66. Thea Louise Stjernesundová (NOR)
67. Caterina Sinigoiová (SLO)
68. So-hui Gim (KOR)
69. Kjersti Moritzová (USA)
71. Axelle Mollinová (BEL)
72. Noa Szőllősová (ISR)
73. Anja Oplotniková (SLO)
74. Chiara Pogneauxová (FRA)
75. Sophie Mahonová (AUS)
76. Jana Atanasovská (MKD)
77. Anina Zurbriggenová (BUL)
78. Celine Sommerová (CZE)
79. Jekatěrina Tkačenková (OAR)
Poradie disciplíny
1. Mikaela Shiffrinová (USA) 400 b
2. Lara Colturiová (ALB) 220 b
3. Camille Rastová (SUI) 182 b
4. Paula Moltzanová (USA) 172 b
5. Wendy Holdenerová (SUI) 168 b
6. Lena Dürrová (GER) 166 b
7. Emma Aicherová (GER) 149 b
8. Katharina Truppeová (AUT) 141 b
9. Anna Swennová-Larssonová (SWE) 135 b
10. Sara Hectorová (SWE) 85 b
10. Marion Chevrierová (FRA) 85 b
Poradie SP
1. Mikaela Shiffrinová (USA) 598 b
2. Alice Robinsonová (NZL) 484 b
3. Camille Rastová (SUI) 423 b
4. Sofia Goggiaová (ITA) 405 b
5. Emma Aicherová (GER) 381 b
6. Julia Scheibová (AUT) 380 b
7. Lindsey Vonnová (USA) 350 b
8. Paula Moltzanová (USA) 312 b
9. Sara Hectorová (SWE) 304 b
10. Lara Colturiová (ALB) 302 b
Vítam všetkých priaznivcov alpského lyžovania pri sledovaní online textového prenosu z 1. kola Slalomu žien. Dejiskom pretekov je rakúsky Semmering.
Mikaela Shiffrinová ovládla všetky 4 slalomy tejto sezóny. Víťazstvo z minuloročného Semmeringu, ale bude obhajovať Zrinka Ljutićová, ktorá si tu naposledy pripísala svoje prvé víťazstvo v kariére.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 14:15.