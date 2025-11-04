Počula som Martu kričať, opisuje Goggiová chvíľu, keď sa jej tím rozpadol. Ostala sama

BRATISLAVA. Z trojice hviezd talianskeho ženského lyžovania zostala už len jedna. Federica Brignoneová a Marta Bassinová sú mimo hry – obe po ťažkých zraneniach.
Národný tím, ktorý ešte donedávna patril k najsilnejším na svete, sa zrazu ocitol bez svojich dvoch najväčších opôr. A všetky oči sa upierajú na jedinú, ktorá ešte stojí na lyžiach – Sofiu Goggiovú.
Tridsaťdvaročná Talianka ostala sama. A ani jej vstup do novej sezóny nevyšiel, keď v rakúskom Söldene vypadla v prvom kole obrovského slalomu.
Neúspešný reštart
Bassinová sa zranila tesne pred začiatkom novej sezóny počas tréningu vo Val Senales. Na rovnom úseku trate sa jej zasekla ľavá lyža, náhle zastavila a padla.
Goggiová bola v tom čase na rovnakej zjazdovke. „Trénovali sme spolu, mala som za sebou druhé kolo, keď som cez vysielačku začula Martu, ako kričí o pomoc,“ opísala situáciu pre Neveitalia.
Lyžiarka utrpela zlomeninu holennej kosti a poškodenie vnútorného postranného väzu v kolene. Taliansky lyžiarsky zväz informoval, že sa reprezentantka bude môcť postaviť na lyže najskôr o štyri až šesť mesiacov.
Bassinová sa pokúšala o akýsi reštart kariéry – zmenila trénera aj vybavenie. Minulú sezónu iba šesťkrát prenikla do najlepšej desiatky, najlepšie skončila štvrtá v super-G vo finále Svetového pohára v Sun Valley.
Náročné talianske obdobie
Kým vlani Talianky zbierali pódiá v technických aj rýchlostných disciplínach, teraz sa karta obrátila. Brignoneová sa po páde v apríli stále zotavuje a jej návrat je otázny, Bassinová má prakticky po sezóne.
Goggiová však vie, čo znamená dlhá rehabilitácia – v minulosti prekonala viacero vážnych zranení.
V rozhovore pre Corriere della Sera priznala, že práve opakované návraty ju formovali: „Bolesť je súčasť mojej kariéry, naučila som sa ju prijať.“ Aj preto ju pád Marty Bassinovej zasiahol osobne.
Ako povedala pre Neveitalia.it, správa o jej zranení bola „obrovské sklamanie“.
Talianske lyžovanie prežíva v posledných mesiacoch mimoriadne ťažké obdobie. Len devätnásťročná Matilde Lorenziová zahynula pri tréningu vo Val Senales a dvadsaťpäťročný Matteo Franzoso prišiel o život počas prípravy v Čile.
Dve mladé nádeje, ktoré mali byť budúcnosťou talianskeho tímu, tak zhasli skôr, než stihli naplniť svoj potenciál.