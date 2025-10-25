Tvrdo pracuje, snaží sa. Brignoneová dúfa, že sa zotaví do domácich ZOH

Federica Brignoneová.
Federica Brignoneová.
Rehabilitácia prebieha dobre, ale väčšinu sezóny a možno aj celú vynechá

SÖLDEN. Talianska lyžiarka Federica Brignoneová sa ešte nevzdala nádeje, že sa dá do poriadku pred štartom na februárových domácich zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine D´Ampezzo.

Tridsaťpäťročná lyžiarka utrpela v apríli zlomeninu holennej a pretrhla si aj krížový väz v kolene v pretekoch na domácom šampionáte.

Hry po piatimi kruhmi sa uskutočnia od 6. do 22. februára. „Štart na domácej olympiáde je môj sen. Ale neviem. Snažím sa, veľmi tvrdo na tom pracujem,“ uviedla pre médiá počas úvodných pretekov Svetového pohára v rakúskom Söldene.

Brignoneová v minulej sezóne získala veľký krištáľový glóbus po druhýkrát v kariére za celkové víťazstvo vo SP.

Dodala, že rehabilitácia prebieha dobre, ale väčšinu sezóny a možno aj celú vynechá.

