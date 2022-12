Goggiová šla hneď po pretekoch na operáciu. Chce nastúpiť aj v sobotu

Goggiovú po piatkových pretekoch, v ktorých obsadila druhé miesto za krajankou Elenou Curtoniovou, previezli do Milána na operáciu.

ST. MORITZ. Talianska lyžiarka Sofia Goggiová si v piatkovom zjazde Svetového pohára vo švajčiarskom St. Moritzi zlomila ukazovák a prostredník na ľavej ruke, keď narazila do bránky.

"Hneď po náraze som cítila, že sa niečo stalo s rukou. V cieli som s ňou takmer nemohla pohnúť. Je to škoda, pretože to boli skvelé preteky. Urobím všetko pre to, aby som bola pripravená na sobotný zjazd.

O tom, či budem pretekať, sa rozhodnem až niekoľko minút pred štartom," dodala po operácii, pri ktorej lekári vložili tridsaťročnej lyžiarke do ruky kovovú tyč a skrutky.