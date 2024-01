Tréneri to zažívajú častejšie. Pini zo skúseností vie, čo je teraz pre Vlhovú dôležité

Bol to šok. Tisíce fanúšikov, ktorí od skorého rána prúdili do strediska a už dlho pred pretekmi vytvárali skvelú atmosféru, v momente stíchli.

„Nie je to prvýkrát, čo sme v takýchto podmienkach lyžovali. Jazdíme preteky Svetového pohára s elitnými lyžiarkami. Mali by sme byť schopní jazdiť na všetkom. V Kranjskej Gore sme mali rovnaké podmienky ako v Jasnej. Takisto pršalo a oteplilo sa.

„Nie je to prvýkrát, čo sa moja zverenkyňa zranila. Žiaľ, stalo sa mi to znova. Je to ťažké. Petra ešte podobné zranenie nemala, ale tréneri to zažívajú častejšie.

Je to však súčasť našej práce a musíme to zvládnuť. Máme dosť skúseností. Uvedomujeme si, že trpezlivosť bude teraz veľmi dôležitá a takisto čas. Musíme sa zregenerovať, aby telo nabralo na sile. Celý tím Petru stopercentne podporuje.

Je to tiež dôležitá súčasť, aby sme mali okolo seba ľudí, ktorí majú so zraneniami skúsenosti. Viem veľmi dobre, aký nás čaká program a koľko času budeme potrebovať. V tíme sme všetci profesionáli a vieme, čo máme robiť. Teraz je ešte skoro hovoriť, aký bude proces rekonvalescencie.

Je to však úloha, ktorú musíme vyriešiť v najbližšom čase. Spoločne si sadneme a vymyslíme najlepší plán pre Petru.“