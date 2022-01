Vlhová už má istý malý glóbus, v Schladmingu skončila na pódiu

V minulosti slovenská reprezentantka vyhrala hodnotenie slalomu Svetového pohára aj v sezóne 2019/2020. Vlani ju klasifikovali na tretej pozícii, no stala sa víťazkou veľkého glóbusu za triumf v celkovej klasifikácii. V ročníku 2018/2019 skončila Vlhová v klasifikácii slalomu Svetového pohára tretia.

"Musím si to najprv uvedomiť. Chcela som vyhrať, trošku ma to mrzí, ale prišli za mnou tréner Mauro Pini a brat Boris a povedali mi, že som dokázala vyhrať malý glóbus v polovici januára. To sa nedeje každý deň. Nie je jednoduché súťažiť, keď už každý hovorí o glóbuse. Snažila som sa koncentrovať na obe jazdy, aj keď druhá nebola ideálna, nakoniec je z toho skvelé druhé miesto. Bol to boj, ale zvládla som to," povedala 26-ročná Slovenka pre RTVS.