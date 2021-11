Vlhová predviedla skvelý výkon, vyhrala slalom v Levi

Pripísala si tak prvých 100 bodov do hodnotenia najtočivejšej disciplíny. Tretie miesto si vybojovala Nemka Lena Dürrová s mankom 0,84 s.

LEVI. Petra Vlhová vstúpila najlepším možným spôsobom do slalomovej sezóny Svetového pohára.

"Hneď, ako som vstala, cítila som sa dobre. Mojím cieľom na strmom svahu bolo ísť na doraz. Na tomto mieste ma to veľmi baví. Je to pre mňa niečo výnimočné a som veľmi šťastná, že som tu opäť zvíťazila, pretože to nebolo ľahké," uviedla Vlhová.

Vzápätí do kamier Eurosportu poslala zamilovaný odkaz priateľovi Michalovi, ktorému tento triumf venovala.

"Je láskou môjho života," vyznala sa slovenská lyžiarka, ktorá priznala, že si veľmi obľúbila i Fínsko a tamojšie počasie.