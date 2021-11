ONLINE: Petra Vlhová dnes ide slalom v Levi (2. kolo)

Konečné poradie:



1. Petra Vlhová (SVK) 1:46,19

2. Mikaela Shiffrinová (USA) +0,31

3. Lena Dürrová (GER) +0,84

4. Andreja Slokarová (SLO) +1,12

5. Anna Swenn-Larssonová (SWE) +1,13

6. Katharina Liensbergerová (AUT) +1,28

7. Wendy Holdenerová (SUI) +1,50

8. Michelle Gisinová (SUI) +1,63

9. Sara Hectorová (SWE) +1,92

10. Thea Louise Stjernesundová (NOR) +2,01

11. Ana Buciková (SLO) +2,06

12. Katharina Huberová (AUT) +2,24

13. Martina Dubovská (CZE) +2,40

14. Emma Aicherová (GER) +2,47

14. Ali Nullmeyerová (CAN) +2,47

16. Neja Dvorniková (SLO) +2,51

17. Laurence St. Germainová (CAN) +2,74

18. Leona Popovićová (CRO) +2,91

19. Chiara Mairová (AUT) +2,96

20. Erin Mielzynská (CAN) +2,98

21. Martina Peterliniová (ITA) +3,09

22. Katharina Truppeová (AUT) +3,22

23. Charlotta Säfvenbergová (SWE) +3,25

24. Rosa Pohjolainenová (FIN) +3,26

25. Jessica Hilzingerová (GER) +3,38

26. Nastasia Noensová (FRA) +3,53

27. Katharina Gallhuberová (AUT) +3,70

Maria Therese Tvibergová (NOR) DNF

Paula Moltzanová (USA) DNF

Kristin Lysdahlová (NOR) DNF