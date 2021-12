Vlhová: Spravila som veľkú chybu. Na Shiffrinovú stráca vyše sekundy

V nájazde do roviny však neskoro zatočila do jedného z oblúkov, vyšla z optimálnej stopy a v kľúčovej časti stratila rýchlosť.

Slovenka si v cieli búchala po hlave, bola nespokojná. „Vedela som, že som urobila veľkú chybu na rovine. Jazda nebola z mojej strany najlepšia. Budem sa snažiť dať všetko do druhej jazdy. Trať je dobrá, miestami sú tam ryhy, je to hrboľaté, ale dá sa tam zajazdiť dobrý čas. Treba len dobre lyžovať a pustiť sa do toho naplno. Budem bojovať až do konca,“ priznala Petra Vlhová pre JOJ Šport.

Druhé kolo sa začína o 13:00 SEČ. Sledovať ho budete môcť na Sportnete cez online prenos.