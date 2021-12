ONLINE: Petra Vlhová dnes ide obrovský slalom v Courcheveli (2. kolo)

V aktuálnej sezóne sa "obrák" šiel iba raz. V rakúskom Söldene triumfovala Američanka Shiffrinová pred Švajčiarkou Larou Gutovou-Behramiovou, ktorá však do Francúzska necestovala pre zranenie. Tretie miesto brala naša Petra Vlhová, ktorá bude v užšom okruhu favoritiek aj v utorok popoludní.



Celkové poradie Svetového pohára vedie Talianka Sofia Goggiaová, tá však štartuje do prvého kola až z 15. miesta. To môže využiť druhá Mikaela Shiffrinová, ktorá stráca na najväčšiu súperku 75 bodov.