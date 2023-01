Vlhovej tesne ušlo pódium. Shiffrinová 82. triumfom vyrovnala rekord Vonnovej

"Pred druhou jazdou som bola nervózna. Všetci mi pripomínali, že mám šancu na rekord. Ja som chcela len dobre jazdiť. Nemôžem tomu uveriť. Podmienky boli výborné, tréneri mi pred 2. kolom hovorili, že sa dá naplno atakovať, tak som o to zabojovala," povedala pre televíziu FIS Shiffrinová, ktorá vybojovala 17. triumf v obrovskom slalome.

Vlhová predviedla oproti 1. kolu razantnejšiu jazdu, viac pustila lyže a v cieli sa dostala do vedenia, keď dovtedy vedúcej Nórke Mine Fürstovej Holtmannovej nadelila 76 stotín. Napokon sa dokázala posunúť o tri priečky.

"S druhým kolom som veľmi spokojná, ale to prvé ma veľmi hnevá. Som z toho taká trochu nešťastná. Chýba mi to prvé kolo, to je celé. Trať bola super, podmienky boli v podstate rovnaké ako v sobotu, druhé kolo bolo trochu mäkšie.

Víkend v Kranjskej Gore som si užila, dala som do toho maximum. Ľudia boli úžasní, vytvorili dobrú atmosféru. Škoda, že to dnes nevyšlo," povedala Vlhová, ktorá si oproti sobote (3.) pohoršila o jedno miesto.