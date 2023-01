Vlhová zvládla druhú jazdu famózne, v Záhrebe bola rýchlejšia len Shiffrinová

Tretia skončila so stratou 1,21 s Švédka Anna Swennová-Larssonová.

"Som veľmi šťastná. Je to neuveriteľné, že som vyhrala piate preteky SP za sebou. Lyžovanie mi teraz prináša veľkú radosť," uviedla v cieľových priestoroch Shiffrinová, ktorá je suverénne na čele celkového poradia SP a vedie aj klasifikáciu slalomu.

Vlhová získala v Záhrebe korunu snehovej kráľovnej tri roky za sebou. V stredu bola po prvom kole druhá o 55 stotín za Shiffrinovou, keď sa po výjazde zo strminy nevyhla chybám.

V druhom kole predviedla na rozbitej trati dravú jazdu, zvládla aj terénne nerovnosti a posunula sa na druhú priečku.

"Bolo to náročné, bolo veľmi teplo. Ja to hodnotím pozitívne. Teším za z druhého miesta. Odstup od Mikaely je trochu väčší, ale ona je v tejto sezóne veľmi silná. Keď sa rozbehne, je veľmi ťažké ju zastaviť. Musím si zanalyzovať obe jazdy a vo štvrtkovom slalome dám do toho všetko," povedala Vlhová pre TV JOJ.