Diváci môžu sledovať Vlhovú v Jasnej aj na inej ako športovej stanici. Aký má program?

„Je to pre nás veľké podujatie. Motivuje nás to. Chceme podať maximálny výkon a ukázať ľuďom, že Petra dokáže byť silná. Tešíme sa,“ reagoval v rozhovore pre Sportnet tréner Mauro Pini.

Zaujímavosťou je, že Vlhovú na domácom svahu môže vidieť na televíznych obrazovkách viac divákov než bežne. Okrem športových staníc preteky odvysiela aj stanica JOJ Plus .

Prenosy ako tradične nájdete aj na JOJ Šport, ČT Sport, Eurosport 2 a ORF 1.

„Veľmi sa teším, že budem na domácom kopci. Samozrejme, je to zväzujúce. Mám však dosť skúseností na to, aby som sa s tým vedela popasovať a aby to dopadlo dobre,“ pridala sa slovenská lyžiarka.

V posledných slalomových pretekoch vo Flachau skončila Slovenka na druhom mieste za svojou rivalkou Mikaelou Shiffrinovou.