Wau, Roger je tu, tešila sa Vlhová. Na trati sa trápila od štartu do cieľa

Aj preto majú pretekárky o trati dostatočné informácie. Tentoraz to neplatilo. Z prvých piatich lyžiarok až štyri neprišli do cieľa. Technický a náročný kopec robil viacerým ťažkosti.

Bolo to jej dvanáste super-G vo Svetovom pohári. V Lenzerheide však jazdila túto disciplínu prvýkrát.

„Stavba trate bola dobrá na to, aké sú podmienky. Nič iné sa nedalo postaviť. Bolo by to veľmi nebezpečné. Dosť sa to točilo a veľmi som sa v tom trápila,“ načrtla Slovenka.

Vlhová: Trápila som sa od štartu do cieľa

Štartovala až s číslom štrnásť, takže pred jazdou dostávala informácie o trati od talianskeho asistenta trénera Mattea Baldissaruttiho, ktorého v tíme všetci prezývajú Balda.

„Bol som mnou na štarte a komunikoval s trénermi. Snažili sa mi dať najlepšie informácie,“ potvrdila 26-ročná Liptáčka.