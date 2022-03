Vlhová zaostala, Shiffrinová bola blízko víťazstva. Mnoho lyžiarok nedokončilo

"Stavba trate bola dobrá vzhľadom na podmienky. Nič iné sa postaviť nedalo, bolo by to totiž veľmi nebezpečné. Veľmi som sa trápila. Bolo to jedno z najťažších super-G, ktoré som doteraz išla," povedala Petra Vlhová v rozhovore pre RTVS.

"Polovica trate bola ľadová, potom to bolo zase veľmi agresívne," opisovala a zopakovala: "Bol to boj. Trápila som sa od štartu až do cieľa. Nehovorím to často, ale dnes to bolo naozaj veľmi ťažké."

Vlhová pôjde v nedeľu obrovský slalom, prvé kolo sa začína o 10.00 hod, druhé o 13:30.

"Dnešok budem musieť hodiť za hlavu a ten dobrý pocit získať nanovo. Uvidíme, aké budú podmienky. Štart bude nižšie ako dnes, no bude to náročné, hoci možno nie tak ako dnes. Urobím maximum, aby som dosiahla čo najlepší výkon," doplnila Vlhová.