Vlhová sedem mesiacov po operácii opäť lyžuje. Tréner Pini si zatiaľ opravil dom

„Dnešný deň bol nádherný, lebo som bola konečne na lyžiach. Sedem mesiacov je strašne dlhá doba… Bol to skvelý pocit a naozaj som sa z toho veľmi tešila,“ povedala pre Sport Management Company.

ZERMATT. Slovenská lyžiarka Petra Vlhová spravila ďalší dôležitý krok pred návratom do súťažného kolotoča.

„Lyžovať som nezabudla, čo som už mala aj jemné obavy… Samozrejme, koleno ešte cítim. Je to iné ako pred zranením, ale bolo to super. Dali sme pár jázd, predsa len, nemôžeme začať hneď naplno. Samozrejme už po pár jazdách som bola unavená a koleno dostalo dosť zabrať, ale je super, že som tu. Aj to je totiž veľký pokrok!“