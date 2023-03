Tri v jednom pre Shiffrinovú. Vlhová sarkasticky komentovala svoje umiestnenie

Mikaela Shiffrinová spravila dôležitý krok a vyrovnala rekord Ingemara Stenmarka. V stredisku Aare vyhrala obrovský slalom. Podarilo sa jej to prvýkrát v kariére. Doposiaľ sa vo Švédsku tešila z víťazstva iba v slalome.

BRATISLAVA, AARE. Po prvom kole mala obrovský náskok. Na tlak je zvyknutá a svoje skúsenosti pretavila do 86. víťazstva v kariére.

„Aare mám veľmi rada. Mám tu pekné spomienky. Dosiahla som tu veľké výsledky,“ povedala Vlhová pre JOJ Šport.

Ako sa odvtedy Slovenka zmenila? „Mám väčšie skúsenosti. Ak by som mohla môjmu mladšiemu ja niečo poradiť, povedala by som, nech si užíva každé jedno víťazstvo. Nie je to samozrejmosť,“ pokračovala.

Nespokojný výraz v cieli

Slovenská reprezentantka vyštartovala na trať prvého kola ako prvá. Na vlnách mala problémy so správnou stopu a v jednej z brán ju mierne vynieslo. V cieli nevyzerala spokojne a krútila hlavou.

„Urobila som drobné chyby, ktoré ma stáli čas. Trať bola skvelá aj podmienky. Nemala som dobré svetlo. Škoda, že šťastie nebolo na mojej strane. Nevidela som si pod nohy,“ komentovala.