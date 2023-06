Inšpekcia FIS dopadla na výbornú, Jasná avizuje aj niekoľko zmien

Inšpekcia zisťovala pripravenosť organizátorov na privítanie svetovej špičky, v ktorej by nemala chýbať ani domáca Petra Vlhová.

Pozitívnym výsledkom kontroly sa Jasná priblížila organizácii pretekov Svetového pohára FIS v slalome a v obrovskom slalome žien v sezóne 2023/2024, ktoré by sa mali uskutočniť 21. a 22. januára 2024.

JASNÁ. Lyžiarske stredisko Jasná je organizátor s vysokým kreditom a výborne pripravenými traťami. Konštatovala to inšpekcia Medzinárodnej lyžiarskej federácie (FIS) po utorňajšej kontrole.

Špeciálne nás zaujímali otázky spojené s prenosmi, rozmiestnenie kamier a pozornosť venujeme aj všeobecnej bezpečnosti a divákom. Priamo po inšpekcii trate sme absolvovali aj stretnutie, na ktorom sme šli viac do hĺbky a povedali si viac o tom, aké sú očakávania a predstavy v rámci príprav na SP.

"Považovali sme za veľmi dôležité prísť sem osobne, pretože kontakt s organizátormi je neoceniteľný. Jasnej sme pridelili Svetový pohár v máji 2023, takže pre organizátorov je to o to väčšia výzva.

Preteky SP sa do Jasnej vrátia po troch rokoch.

"Sme veľmi radi, že sa SP vracia do Jasnej a o to viac, že sa tak stalo ešte skôr, ako sme čakali. Úvodná inšpekcia zástupcov FIS dopadla na výbornú a my môžeme pokračovať v prípravách.

Dolaďujeme vizuál a celú marketingovú prezentáciu, ktorá sa bude niesť opäť v ženskej téme a verejnosti ju predstavíme už čoskoro. Okrem samotného športového zážitku z pretekov pripravujeme aj veľa atraktívnych sprievodných podujatí, aby si fanúšikovia v Jasnej prišli na svoje nielen počas pretekov.