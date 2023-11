Zjazdové lyžovanie: Vlhová nedala súperkám šancu, vyhrala obe kolá

1.Petra Vlhová (SVK) 1:50,592.Lena Dürrová (GER) +1,413.Katharina Liensbergerová (AUT) +1,554.Mikaela Shiffrinová (USA) +1,705.Sara Hectorová (SWE) +2,606.Ali Nullmeyerová (CAN) +2,977.Mélanie Meillardová (SUI) +2,998.Katharina Huberová (AUT) +3,159.Zrinka Ljutićová (CRO) +3,1710.Leona Popovićová (CRO) +3,3011.Maria Therese Tvibergová (NOR) +3,3912.Wendy Holdenerová (SUI) +3,4913.Katharina Gallhuberová (AUT) +3,5515.Paula Moltzanová (USA) +3,8416.Katharina Truppeová (AUT) +3,9617.Martina Peterliniová (ITA) +3,9718.Camille Rastová (SUI) +3,9819.Anna Swenn-Larssonová (SWE) +4,0320.Mina Fürst Holtmannová (NOR) +4,1021.Michelle Gisinová (SUI) +4,2022.Lara Colturiová (ALB) +4,3523.Thea Louise Stjernesundová (NOR) +4,4624.Chiara Pogneauxová (FRA) +5,1625.Madison Hoffmanová (AUS) +5,4126.Lara Della Meaová (ITA) +5,4227.Amelia Smartová (CAN) +5,7528.Estelle Alphandová (SWE) +9,88Emma Aicherová (GER) DNFHanna Aronssonová Elfmanová (SWE) DNF