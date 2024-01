Kde parkovať a ako sa dostať do Jasnej? V stredisku bude možno až 20-tisíc ľudí

BRATISLAVA. Po troch rokoch sa Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní vracia na Slovensko. V stredisku Jasná si zmerajú sily najlepšie lyžiarky sveta, medzi ktorými nebude chýbať ani domáca hviezda Petra Vlhová. V Nízkych Tatrách finišujú prípravy na usporiadanie podujatia, ktoré nielen pred televízne obrazovky, ale aj do Nízkych Tatier priláka tisíce fanúšikov. A práve to je zásadný rozdiel v porovnaní s marcom 2021. Kým vtedy v čase celosvetovej pandémie bolo v areáli Jasná iba zopár desiatok fanúšikov, už o niekoľko dní sa pod Chopkom očakáva elektrizujúca atmosféra.

O vstupenky bol enormný záujem. Už za prvý deň predaja sa minula viac ako polovica lístkov. "Naplnili by sme celý Chopok," vravela s úsmevom ešte v októbri športová riaditeľka pretekov v Jasnej Jana Palovičová. Portál Sportnet prináša fanúšikom zjazdového lyžovania súhrn dôležitých informácií, o ktorých by mali vedieť pred štartom očakávaného podujatia. Bezplatné parkovanie pre 7500 vozidiel Jedným z najdôležitejších aspektov je spôsob dopravy. Počas súťažného víkendu (20. a 21. januára) bude doprava od 4:00 do 16:00 regulovaná a spojená s kontrolou oprávnenia vstupov do Demänovskej Doliny. Oprávnený vstup budú mať len miestni obyvatelia, ubytovaní hostia, zamestnanci či návštevníci podujatia so zakúpeným parkovaním.

Fanúšikom, ktorí budú prichádzať z celého Slovenska, sú k dispozícii aj bezplatné záchytné parkoviská s kapacitou 7500 vozidiel v okolí Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši.

Fotogaléria - parkovacie miesta pre Svetový pohár v Jasnej 2024 5 fotografií

Čo sa týka spoplatnených parkovísk, momentálne je k dispozícii ešte niekoľko miest pre parkovisko Záhradky a pri Demänovskej jaskyni Slobody. Pokiaľ sa návštevník podujatia rozhodol pre platené parkovanie, je potrebné, aby sa do Demänovskej Doliny dopravil do 7:30 h. Pokiaľ by prišiel neskôr, nepustia ho už do doliny a bude musieť zostať na záchytných bezplatných parkoviskách. To isté platí pre ubytované osoby.

Oficiálna stránka podujatia tiež upozorňuje, že vozidlá, ktoré budú zaparkované mimo uvedených plôch na parkovanie, budú odtiahnuté. Pripravená je stovka autobusov Od záchytných parkovísk bude pripravená bezplatná kyvadlová doprava. Smerom k dejisku súťaží Svetového pohára, teda po lokalitu s názvom Biela Púť a naspäť, budú premávať autobusy a to od 4:30 do 21:00 h. Pripravených je 100 autobusov. Tie budú premávať v menej ako 20-minútových intervaloch, aby sa fanúšikovia mohli dostať do strediska načas.

"Myslím si, že cesta od záchytného parkoviska až do strediska by mala trvať približne polhodinu. Ľudom odporúčame, aby prišli s dostatočným predstihom. Niektoré veci nedokážeme ovplyvniť, ako napríklad zápchu na diaľnici. Zoberme si, že fanúšik príde o šiestej na parkovisko. Kým sa zorientuje, dostane sa do autobusu, keďže s ním budú v tom čase čakať desiatky ľudí, a ten ho dopraví do strediska, možno ubehne aj hodina. Dobrá správa pre fanúšikov je, že od 6:30 h už budú otvorené gastrostánky," hovorí pre Jiří Trumpeš, predseda organizačného výboru.

Kyvadlová doprava bude sprístupnená už v piatok, hoci nie v takom rozsahu ako v počas víkendu. Ponúka však fanúšikom možnosť zúčastniť sa na populárnom žrebovaní štartových čísiel pred sobotňajším obrovským slalomom. Žrebovanie je voľne prístupné pre verejnosť, uskutoční sa na Bielej Púti. Z pohľadu dopravných obmedzení bude kontrolovaný oprávnený prístup od časti Záhradky. Dôležité je pripomenúť, že autobusy nebudú v piatok premávať od akadémie, ale od záchytného parkoviska Pavčina Lehota. Na Priehybu lanovkou, fanzóna aj v meste Špecifické sú tiež vstupenky, ktoré sa predávali v rôznych kategóriách. Fanúšikovia s lístkami Priehyba, či už public alebo VIP silver, sa bezplatne dostanú na svoje miesta kabínkovou lanovkou A6 z Bielej Púte alebo tiež oranžovou sedačkou B2 Záhradky - Priehyba. Do časti Koliesko sa ide pešo, je to približne 900 metrov skoro po rovine. Kto má vstup do VIP, je mu k dispozícii lanovka z Bielej Púte na Koliesko.

Mapa areálu v Jasnej, ktorý bude hostiť podujatie Svetového pohára. (Autor: worldcupjasna.sk)

Vstup do areálu je zakázaný so zbraňami, sklenenými fľašami, pyrotechnikou či zvieratami. Fanúšikovské predmety, ako napríklad rapkáče či vlajky, ktoré dotvárajú atmosféru Svetového pohára, sú povolené. V areáli bude celkovo päť LED obrazoviek, kde bude vysielaný prenos z pretekov. Diváci sa môžu tešiť aj na viacero fanúšikovských zón, v ktorých sa budú môcť nielen občerstviť, ale aj si zasúťažiť, prípadne si kúpiť nejaký suvenír.

Usporiadateľ ubezpečuje, že ceny merchu, teda čiapok, mikín, čeleniek, tričiek alebo doplnkov, budú rovnaké ako na oficiálnej webovej stránke. Pletená čiapka s logom Jasná 2024 stojí v rôznych farbách 34,90 eur. Hlavná fanzóna bude na Bielej Púti, kam sa dostanú aj diváci bez vstupeniek. Budú si tak môcť užiť atmosféru, aj keď sa cez vstupné brány nedostanú. Súčasťou podujatia je bohatý sprievodný program. Počas lyžiarskeho víkendu je pripravená bubnová šou, z interpretov vystúpia Lenka Piešová, Kali & Peter Pann, skupiny Chilli Fellaz, Kandráčovci a oba dni aj DJ East Luke.

Sprievodný program počas Svetového pohára v Jasnej. (Autor: worldcupjasna.sk)

Špeciálna fanzóna bude aj v rodisku Petry Vlhovej. Na Námestí osloboditeľov v Liptovskom Mikuláši sa začne program o 9.00 h, pričom okrem sledovania obrovského slalomu či v nedeľu slalomu, vystúpi skupina HEX a chystá sa aj autogramiáda športovcov. Zrušiť preteky môže iba vietor Stredisko zostane otvorené aj pre bežných lyžiarov. Zatvorené budú len tri trate - 1 Petra Vlhová, 7 Majstrovská a 13 Biela Púť (od 18. do 22. januára). Ostatných viac ako 45 km zjazdoviek bude v prevádzke. Aj preto by sa v Jasnej mohlo pohybovať približne 20-tisíc ľudí.

Podľa aktuálnych predpovedí by počasie nemalo narušiť priebeh pretekov. Očakávajú sa teploty -4 až -9 stupňov. Pre organizátorov je však kľúčový vietor. "Je alfa a omega. Iba ten môže zrušiť preteky, ale zatiaľ to vyzerá dobre. FIS na základe aktuálnych podmienok vyhodnocuje, či je možné súťažiť alebo je nutné časovo posunúť jednotlivé kolá," vraví Trumpeš. Preteky sa môžu v prípade potreby presunúť na pondelok 22. januára. Zakúpené vstupenky by platili aj na tento deň. Pokiaľ by však podmienky neumožnili odjazdiť plánované preteky ani v pondelok, ďalej sa už posúvať nebudú. Fanúšikovia by nemali nárok na refundáciu vstupeniek.

Transparent slovenskej lyžiarky Petry Vlhovej počas pretekov Svetového pohára v Jasnej. (Autor: TASR)

"Veríme, že sa to nestane. Každý však musí pochopiť, že všetko je pripravené, celý servis, sprievodný program a doprava. My sme splnili všetky úlohy. Finišujeme s prípravami, ale prípadný nepriaznivý zásah počasia nevieme ovplyvniť. Ak by sa zrušili preteky, tak len pre vyššiu moc," dodal Trumpeš.