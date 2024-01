Platí daň za úspech. Som introvert a stratila som súkromie, hovorí Vlhová

V rozhovore sa dozviete: Je domáca zjazdovka výhoda alebo nevýhoda?

Aký je rozdiel medzi lyžiarkou z roku 2014 a 2024?

Ako kilogramy navyše ovplyvňujú výkon na svahu?

Prečo prirovnala rivalitu so Shiffrinovou k formuly 1?

Prečo nemôže ísť s priateľom na večeru?

Ako po roku reaguje na oslavy vo Flachau?

„Som veľmi šťastná, že mám komunitu ľudí, ktorí ma obdivujú. Často niekam prídem a sú zo mňa hotoví. Niekedy tomu úplne nerozumiem, prečo zo mňa úplne zamrznú, keď ma vidia,“ hovorí pre Sportnet.

Po vlaňajšom finále Svetového pohára v Andorre ste povedali, že so sezónou ste boli spokojná, ale nie úplne. Momentálne máte zo svojho lyžovania opäť dobrý pocit. Čo ste zmenili oproti vlaňajšku? Nič výrazné sa nezmenilo. Po sezóne som šla na dovolenku, chcela som si čo najviac oddýchnuť a načerpať mentálnu silu. Sezóna bola z tejto stránky veľmi náročná. Dbala som na to, aby som sa vrátila z dovolenky s pocitom, že chcem znova lyžovať, znova ísť do posilňovne a trénovať. Myslím, že sa mi to podarilo a postupne to šlo samo. Mala som motiváciu. Základ som však mala v tom, že som si dobre oddýchla.

Petra Vlhová sa teší z víťazstva v Kranjskej Gore. (Autor: TASR/AP)

Vrcholom sezóny sú domáce preteky v Jasnej. Ako veľmi je to pre vás zväzujúce? Veľmi sa teším, že budem na domácom kopci. Samozrejme, je to zväzujúce. Mám však dosť skúseností na to, aby som sa s tým vedela popasovať a aby to dopadlo dobre. Niekedy mi preteky vyjdú a inokedy nie. Záleží, ako sa budem cítiť a ako sa vyspím. Tešíme sa na to a budem chcieť podať maximálny výkon.

Na kopci ste vyrastali. Aká veľká je to pre vás výhoda, aj napriek tomu, že staviteľ trate bude niekto iný? Niekedy môže byť nevýhoda, že trať poznám veľmi dobre. Je úplne jedno, kto trať postaví. Aj v minulosti sme sa rozprávali o tom, že keď stavia trať môj tréner je to výhoda, ale sú to maličkosti. Niečo viem natrénovať, ale je to skôr o technike a o tom, ako sa športovec popasuje s traťou a podmienkami. Je teda jedno, kto trať postaví. Dôležité bude, aby som podala dobrý výkon.

Zmenili ste nejaký prístup v regenerácii? Aký je rozdiel medzi Petrou z roku 2014 a z roku 2024? Je tam veľký skok (úsmev). Nielen regenerácia, ale aj mentálne nastavenie, skúsenosti. Každý človek cíti, že každý rok je iný. Či už sú to názory alebo telo. Nedá sa to porovnávať, pretože som mala veľmi málo rokov. Je to veľmi veľký rozdiel.

Zmenili ste za posledné roky aj stravovanie? Je niečo, čomu sa musíte vyvarovať? Zmenila, ale nevyhýbam sa ničomu. Myslím, že je dobré, ak človek zje všetko. Ide skôr o to, kedy, koľko a ako. Už si dávame na to pozor. Môžem to prirovnať k starostlivosti o auto. Musíte meniť olej, tankovať kvalitný benzín, aby auto fungovalo. To isté sa deje aj s telom. Keď som mala dvadsať rokov, tak mi naozaj nič neprekážalo, lebo som to necítila. Čím som staršia, tak cítim každý detail. Je to tak však aj v normálnom živote, ale v športe to potrebujem trošku viac. Vo všeobecnosti, keď sa človek lepšie stravuje, tak sa aj lepšie cíti a má viac energie.