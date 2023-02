Podmienky sa menili hore-dole. Pred jazdou Vlhovej sa viditeľnosť zlepšila

„Je veľká výhoda, že Petra pozná trať. Vie do čoho ide a nie je to nové,“ uviedla bývalá lyžiarka a česká expertka Klára Krížová.

V úvode strach o pretekárky

Zjazd vo švajčiarskom stredisku je náročný a vyhovuje skôr technickým zjazdárkam.

„Trať je veľmi úzka a miestami sa prechádza úzkym rukávom. Štartuje sa na rovinke. Na úrovni štartu super-G sa trať zlomí do prudkej pasáže, kde sú točivé technické brány.

Nasleduje dlhá brána so skokom. Lyžiarky sa presunú do úzkeho rukáva s výjazdom do dlhej roviny. Tam je dôležité, aby správne trafili stopu. Po dlhej rovinke prichádzajú do cieľovej pasáže, ktorá je prudká s presadenými bránami,“ opísala expertka.