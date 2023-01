Chcela som dať lepšiu jazdu, zhodnotila Hromcová neďeľný slalom

"Očakávala som, že dám aspoň takú jazdu, aké dávam v tréningu. Neviem, či to bolo únavou, keďže sme len v stredu prišli z Ameriky a bojujem s tým, alebo nervozitou. Snáď to na MS bude lepšie," povedala slovenská lyžiarka.

V marci 2021 nedokončila v Jasnej slalom ani obrovský slalom, v českom Špindlerovom Mlyne pri svojej tretej účasti skončila na 46. pozícii so stratou 6,36 s na líderku Mikaelu Shiffrinovú . Po pretekoch však nebola so svojim výkonom úplne spokojná.

"Trať je super. Mala som vyššie číslo, ale vôbec to nebolo poznať. V strede trate som počula slovenský kotol, ako kričí. Nie som na to zvyknutá, takže ma to aj vyrušovalo, ale celkovo to bolo super. Som rada, že som si to mohla skúsiť."

Na nedávnej zimnej univerziáde obsadila 15. miesto v super-G, v alpskej kombinácii bola desiata. V tímovej súťaži sa umiestnila na 4. mieste spolu so Soňou Moravčíkovou, Filipom Botkom a Samuelom Revúckym.