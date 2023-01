Vlhovej najhoršie kolo v sezóne? Shiffrinovej rekord sa odkladá

Dvadsaťsedemročná Liptáčka bola po prvom kole šiesta, no v druhej jazde sa nevyhla chybe a napokon obsadila až 13. priečku. Na víťaznú Nemku Lenu Dürrovú mala v cieli priepastné manko 2,24 s.

"V oboch kolách som urobila veľa chýb. Nebudem ani hovoriť, čo sa mi odohráva v hlave, pretože by som bola príliš úprimná. Mrzí ma to, taký je však šport.

Tento víkend mi to nevyšlo. Oddýchnem si, načerpám sily a budem sa snažiť dobre pripraviť na MS," povedala Vlhová pre televíziu JOJ Šport.

„Chvíľočku mi to trvalo, ale potom som zariskovala. Spravila som menšie chybičky, ale v závere som do toho dala všetko. Boli to dobré preteky,“ uviedla v prvej reakcii po pretekoch 31-ročná rodáčka z Mníchova.