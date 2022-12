Žampa zdolal iba dvoch súperov, Odermattova neuveriteľná séria pokračuje

Odermatt mal pred druhým kolom viac ako pol sekundový náskok, no už po prvom medzičase ho celý stratil. Vo zvyšku trate však zabral a zaznamenal pätnáste víťazstvo vo SP v kariére a štvrté v prebiehajúcej sezóne.

"Bol to jeden z najväčších súbojov v kariére nielen so súpermi, ale aj traťou a únavou. Opäť to bolo veľmi vyrovnané a mal som v niektorých momentoch šťastie.

Dúfam, že teraz bude čas a priestor na oddych," uviedol vo vysielaní televízie Eurosport švajčiarsky lyžiar, ktorý zvýšil náskok na čele celkového hodnotenia i v disciplíne.