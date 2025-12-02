Pravidlá musia platiť pre každého. Shiffrinová dostala v americkom stredisku pokutu

Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová si v Copper Mountain zabezpečila 104. víťazstvo vo Svetovom pohári, ale dostala pokutu za neskorý príchod na žrebovanie štartových čísel pred pretekmi.
Podľa mediálnej koordinátorky FIS Viviane Tonoliovej sa hviezda svahov "objavila príliš neskoro na žrebovaní štartových čísel pre Svetový pohár v slalome v Copper Mountain", čo je povinná udalosť pre 15 najlepších športovcov v technických disciplínach.
"Ak pretekári bez oficiálneho ospravedlnenia neprídu osobne na verejné žrebovanie v čase stanovenom FIS v oficiálnom programe, môže im byť udelená sankcia vo výške 999 švajčiarskych frankov (približne 1 069 eur). V prípade opakovaného porušenia môže byť táto sankcia zvýšená na 5-tisíc frankov (asi 5 352 eur)," uvádza sa v pravidlách Medzinárodnej lyžiarskej federácie.
Incident údajne vznikol, lebo sa Shiffrinová pred pretekmi stratila na ceste k žrebovaniu. Hoci býva od miesta konania len niečo málo cez 20 minút, blízkosť jej nezabránila v udelení sankcie.
Tonoliová zdôraznila, že pravidlá sa uplatňujú jednotne a poznamenala, že FIS dodržiava prísne normy týkajúce sa povinností športovcov na verejných podujatiach.
Ide o Shiffrinovej prvé porušenie pravidiel, čo znamená, že dostala minimálnu pokutu. Vďaka jej 67. víťazstvu v slalome v kariére a výhre 63 549 dolárov (54 720 eur) v Copper Mountain je finančný dopad minimálny.